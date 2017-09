El CGPJ vol els jutjats de guàrdia oberts des de primera hora l'1-O

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al conseller de Justícia, Carles Mundó, que facilitin "tots els mitjans personals i materials necessaris" perquè exerceixin tots els jutjats de guàrdia a Catalunya des de les 8 hores amb motiu del referèndum d'aquest diumenge.La Comissió Permanent del màxim òrgan de govern dels jutges s'ha reunit de forma extraordinària aquest dissabte i ha explicat en un comunicat que correspon al departament de Justícia de la Generalitat proveir als jutjats "dels mitjans necessaris" per al desenvolupament de la seva funció "amb independència i eficàcia". D'aquesta manera, ha advertit al Govern autonòmic que podria incórrer en responsabilitats fins i tot "penals" si no facilita la feina.En la seva opinió, l'incompliment del deure legal de proporcionar "els mitjans necessaris" al poder judicial afectaria "a un dels pilars de l'Estat de dret, que resulta imprescindible per al normal desenvolupament d'una societat democràtica i civilitzada". L'acord ha estat adoptat després que la Conselleria de Justícia hagi comunicat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no preveu "cap operatiu excepcional" per a la jornada de l'1-O ni creu "justificat" ampliar el servei de guàrdia habitual en previsió d'un allau de detencions o mesures cautelars per impedir el dret de vot.Segons el CGPJ, "la gran majoria de jutges que presten servei de guàrdia" han adoptat la decisió d'avançar a les 8 hores el començament del servei aquest diumenge i així li ho han fet saber als responsables de seguretat dels edificis en què treballen.

