Consulta l'estat de tots els col·legis electorals en temps real

Un usuari ha creat un lloc web per poder consultar a temps real quin és l'estat dels diversos punts de votació previstos per aquest 1 d'octubre a tot Catalunya. Es tracta d'un portal on s'apleguen tots els espais de tot el país que es preveu que demà siguin col·legis electorals.La pàgina –que no és oficial- ofereix informació actualitzada de quins n'hi ha d'assegurats, quins són tancats i els que hi falta gent per fer efecte crida i que s'hi sumin ciutadans de cara a aquesta nit i matinada. A mesura que es van transmetent les necessitats concretes de cada local, la pàgina s'actualitza.Podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç

