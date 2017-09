Agents de la policia irrompen en un institut de Tarragona buscant urnes i paperetes

Vint-i-un agents de la policia espanyola "han irromput" a l'institut Martí i Franquès de Tarragona quan passaven pocs minuts de les 17 h, segons ha explicat el director del centre educatiu, Jean-Marc Segarra. Un professor estava penjant un cartell de les activitats que es portaran a terme demà i els agents, "l'han empès de males maneres i han aprofitat per entrar", ha lamentat.El director, que ha detallat que 15 anaven uniformats i sis de paisà, ha lamentat les "formes" d'un dels agents que amb una actitud poc amable ha exigit que els donessin les "paperetes i papereres blanques". Segarra els ha dit que per entrar necessitaven i un dels policies li ha dit que no la necessitaven per poder buscar material del referèndum. Davant la negativa, i després d'un estira-i-arronsa amb els agents, ha decidit trucar al 112 per denunciar la situació que s'estava produint. "Un agent m'ha intentat estirar el telèfon perquè no pogués explicar el que estava passant", ha denunciat però, ha afegit que ha optat per no posar-se nerviós i quan ha vist que "es podien perdre els papers", ha intentat calmar els membres del centre que hi havia, dient-los que "som un centre educatiu i hem d'educar".Mentre el director marcava una altra vegada el 112, els agents han dit que marxaven i els han amenaçat amb un "volveremos".Aquesta nit, segons Segarra, està previst que un grup de gent acampi davant l'institut per evitar que el precintin. Una vntena depersones fan guàrdia ara mateix a les portes de l'IES Martí i Franquès.

