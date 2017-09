La Moncloa creu que la intervenció del CTTI ha tombat el «pla B» del Govern per votar telemàticament

Tal com ha apuntat el portaveu del govern espanyol aquesta matí de dissabte, el govern espanyol considera que l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) posa contra les cordes l’organització del referèndum d’aquest diumenge.L'executiu de Rajoy considera que aquesta ofensiva "ha tombat per complet el pla B que tenien" els impulsors de l'1-O, que era, segons afirma, votar telemàticament. Les mateixes fonts han difós una "informació no oficial" que assegura que aquest dissabte després de la intervenció del CTTI hi ha hagut una reunió a Girona entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, el president del grup de Junts pel Sí al Parlament, Lluís Corominas, i representants de la CUP. Segons aquesta informació estarien plantejant anunciar demà un nou canvi en el sistema de votacions.Són consideracions dins del govern espanyol en la recta final dels preparatius del referèndum d’aquest diumenge, on l’equip de Rajoy assegura que està constatant molt poca activitat per ocupar col·legis. Les mateixes fonts apunten que ha estat una "sorpresa" que malgrat la pluja i d’una convocatòria poc difosa "diversos milers de persones" s'han manifestat a Barcelona per la unitat d'Espanya.

