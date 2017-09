VÍDEOS Ultres assalten la façana de l'Ajuntament per arrencar la pancarta «Més democràcia»

Ultres assaltant la façana de l'Ajuntament de Barcelona Foto: Albert Alemany

Jóvenes suben en la terraza de un edificio en Plaza San Jaime y tumban la bandera separatista entre aplausos en la plaza pic.twitter.com/LY6L6Ue2hd — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) 30 de setembre de 2017

Otro manifestante sube al edificio de al lado y retira la pancarta de Omnium Cultural. Aplausos. https://t.co/z6yZAMI6Lq pic.twitter.com/3yxqNYcQ8b — Manuel Viejo (@LoloViejo) 30 de setembre de 2017

DIRECTO https://t.co/kcjTOpsFlG Unos manifestantes tiran a la plaza Sant Jaume una estelada gigante con la leyenda 'We want to vote' pic.twitter.com/kpAlA14R5T — EL PAÍS (@el_pais) 30 de setembre de 2017

Plaça Sant Jaume. Sobren les paraules... pic.twitter.com/5VF2epgHTJ — Dani Sánchez Vilalta (@dsvilalta) 30 de setembre de 2017

A la plaça Sant Jaume despengen la pancarta d'Ominum i l'estripen. Boicotegen camera tv3. #10TV3 pic.twitter.com/2uykRlHdmQ — Laura Catalan Asenjo (@AsenjoCatalan) 30 de setembre de 2017

Manifestació a favor de la unitat d'Espanya.

Plaça de Sant Jaume. Esquinçen la pancarta "Més Democràcia"#ReferendumCAT pic.twitter.com/y0fYN84wzy — Lluís Caelles (@LluisCaelles) 30 de setembre de 2017

Arrancan la campaña del referéndum ilegal de 1-O en Plaza san Jaime de Barcelona pic.twitter.com/eHaTchdUVX — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) 30 de setembre de 2017

Un grup d'ultres ha assaltat la façana de l'Ajuntament de Barcelona per intentar despenjar la pancarta amb el missatge "Més democràcia". Els espanyolistes radicals, malgrat els intents, no han aconseguit retirar-la però sí que l'han malmès. Han estat victorejats pels vora 5.000 manifestants que omplien la plaça Sant Jaume en acabar una manifestació iniciada a la plaça Urquinaona La marxa ha resseguit la Via Laietana, passant per davant de la comissaria de la policia espanyola, on han fet crits d'ànims al cos, destacant que són "la seva policia". El seguici ha continuat fins arribar a la plaça Sant Jaume, on els més exaltats han procedit a intentar arrencar la pancarta de l'Ajuntament.Altres unionistes radicals han fet el mateix per enfilar-se al terrat de dos blocs que fan cantonada amb el carrer Ferran i despenjar grans pancartes que duien el missatge "We want to vote" i una altra amb el dibuix d'una urna. Les han tirat a la plaça i aleshores diversos manifestants les han trepitjat i esquinçat.

