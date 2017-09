VÍDEO Ultres assalten la façana de l'Ajuntament per arrencar la pancarta «Més democràcia»

Jóvenes suben en la terraza de un edificio en Plaza San Jaime y tumban la bandera separatista entre aplausos en la plaza pic.twitter.com/LY6L6Ue2hd — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) 30 de setembre de 2017

Otro manifestante sube al edificio de al lado y retira la pancarta de Omnium Cultural. Aplausos. https://t.co/z6yZAMI6Lq pic.twitter.com/3yxqNYcQ8b — Manuel Viejo (@LoloViejo) 30 de setembre de 2017

DIRECTO https://t.co/kcjTOpsFlG Unos manifestantes tiran a la plaza Sant Jaume una estelada gigante con la leyenda 'We want to vote' pic.twitter.com/kpAlA14R5T — EL PAÍS (@el_pais) 30 de setembre de 2017

Jóvenes suben en la terraza de un edificio en Plaza San Jaime y tumban la bandera separatista entre aplausos en la plaza pic.twitter.com/LY6L6Ue2hd — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) 30 de setembre de 2017

Un grup d'ultres ha assaltat la façana de l'Ajuntament de Barcelona per despenjar la pancarta amb el missatge "Més democràcia". Dos grups més han fet el mateix per enfilar-se al terrat de dos blocs i despenjar-ne les que duien el missatge "We want to vote" i una altra amb el dibuix d'una urna.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)