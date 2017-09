Mor un motorista atropellat per un cotxe a la Gran Via de Sabadell

Un home de 46 anys ha mort aquesta tarda quan la motocicleta que conduïa ha patit un accident amb un turisme a la Gran Via de Sabadell. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.L'avís s'ha rebut a les 18.13 hores, en què s'advertia d'un accident a l'alçada del concessionari Audi de la capital vallesana, a la confluència dels carrers Domènech i Muntaner i Martínez de la Rosa. En arribar-hi, el Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi ha destinat dues ambulàncies, han atès el motorista, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)