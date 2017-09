VÍDEOS «Puigdemont, a la presó» i «Trapero dimissió», en una marxa espanyolista a Barcelona

Manifestació espanyolista al centre de Barcelona. Foto: Albert Alemany



Una marxa espanyolista ha creuat aquesta tarda els carrers del centre de Barcelona. La concentració, convocada per les entitats D'Espanya i Catalans, Españoles de a Pie i Sí a España, a la qual hi han participat unes 5.000 persones, ha fet front a la forta pluja que ha caigut a mitja tarda a la capital catalana.La concentració ha arrencat a la plaça d'Urquinaona i ha baixat per la Via Laietana, on els manifestants han llançat crits de suport a la policia espanyola al seu pas per la comissaria. La cita ha acabat el recorregut a la plaça de Sant Jaume, on s'hi han aplegat moltes més persones que a la celebrada aquest matí A la marxa s'han pogut sentir crits com "Puigdemont, a la presó", "Trapero dimissió" o "no votareu", entre altres.

