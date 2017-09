Celrà porta als tribunals un recurs per evitar que tanquin el col·legi electoral

L'Ajuntament de Celrà, municipi del Gironès, ha portat als tribunals l'ordre que obliga a lliurar les claus del col·legi electoral i impedir que s'obri per a la celebració del referèndum de l'1-O. A instàncies de l'alcalde Dani Cornellà, de la CUP, l'advocat Jordi Flores ha interposat un recurs contenciós administratiu en el qual demana que se suspengui el requeriment (que deriva de la instrucció de la fiscalia) perquè considera que és "desproporcionat", no s'ajusta a la legalitat i vulnera drets fonamentals.A més, el recurs també sol·licita que quedi sense efecte la instrucció per incautar qualsevol tipus de material electoral, com sobres, paperetes o urnes. Finalment, demana al jutjat que no s'efectuï cap tipus d'intervenció o entrada al centre electoral perquè s'estaria clausurant un espai públic "sense raons suficients". El col·legi electoral de Celrà és un casal d'avis.

