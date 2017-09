VÍDEO Joves i grans canten el «Cara al Sol» a l'acte contra el referèndum

Tengo que reconocer que a mí sí me da miedo, el nacionalismo de defensores de la democracia como estos. pic.twitter.com/BmJWqaYrqu — Pablo Soto (@pabloMP2P) 30 de setembre de 2017

Grups espanyolistes han convocat aquest migdia una concentració a la plaça de la Cibeles, a Madrid, on s'hi han pogut escoltar càntics de tot tipus, entre ells el "Cara al sol". Joves i no tan joves han entonat l'himne, sense deixar-se ni una coma i amb els braços alçats.Aquest dissabte s'han fet diverses manifestacions unionistes, entre elles una a Reus , on els manifestats s'han topat amb grups independentistes i antifeixistes que també han acudit al lloc i que s'ho han pres amb més bon humor i els han contestat amb càntics de "Votarem" i el ja famós "Passi-ho bé". A Barcelona, la concentració ultra de la plaça Sant Jaume ha acabat amb una agressió a un jove independentista

