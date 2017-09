Envia'ns la teva fotografia votant al referèndum i piula amb #RefND

Mobilització massiva a l'exterior del Departament d'Economia i Finances. Foto: Adrià Costa

Més de 5 milions de catalans estan cridats a votar aquest diumenge1 d'octubre, en els més de 2.000 col·legis repartits per tot el territori. Aquestes hores prèvies a la convocatòria, milers de ciutadans compromesos, s'estan autoorganitzant per fer possible la votació des d'escoles, centres cívics, casals de gent gran, centres de salut o altres equipaments. Malgrat la prohibició del govern espanyol, el clam general és fugir de la por i ocupar els espais públics per aconseguir introduir la papereta a les urnes., mitjà també compromès amb el dret a decidir i la democràcia, ha obert dues vies de comunicació per a que els lectors ens enviïn amb fotografies, vídeos o comentaris com estan vivint, en temps real, les hores prèvies a la votació i el moment d'introduir la papereta a les urnes.Pels que feu servir normalment, obrim un canal a partir de l'etiqueta Instruccions: Quan escriguis la teva piulada afegeix al final #refND . Tothom que la segueixi, veurà els teus comentaris, fotografies i vídeos i des deen farem una tria per documentar la informació que publicarem durant les pròximes 24 hores.També hem habilitat un correu electrònic: [email protected] per enviar les teves fotografies. No oblidis indicar el nom del col·legi o centre des del qual votes, així com la localització. En farem una selecció i les publicarem en forma de galeries d'imatges. Moltes gràcies per la vostra participació.

