Les instruccions «oficials» per garantir poder votar l'1-O

Instruccions difoses per la Crida per la Democràcia 1. CONVOQUEM TOTHOM DAVANT DEL SEU COL·LEGI ELECTORAL DIUMENGE A LES 5 DEL MATÍ. 📢



2. Si podeu, avui quedeu-vos-hi a dormir. 💤



3. Aneu a votar sense cap bandera distintiva del SÍ o del NO. Els col·legis electorals són sempre punts de votació neutrals. 🏳



4. En cas de presència policial, sempre actuarem des de la resistència pacífica. 🌈



5. És l'administració electoral qui s'encarregarà de constituir el col·legi. I a les 9 començarà el referèndum. ⏰



6. En cap cas es votarà fora dels llocs habilitats. 🏫



7. Encara que ja hàgiu votat, quedeu-vos als centres per garantir que tothom pugui fer-ho durant tot el dia. 👌🏼



8. Durant tota la jornada s'aniran donant més instruccions des dels canals oficials. ATENTS. 👀

Crida per la Democràcia, la campanya d' Òmnium Cultural per l'1-O, ha difós noves instruccions "oficials" per assegurar poder votar aquest diumenge. La nova convocatòria fixa a les 5 del matí l'hora per ser els col·legis –quatre abans que obrin i una abans que s'hi presentin els Mossos d'Esquadra- i es demana quedar-s'hi tota la jornada.

