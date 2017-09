El Govern creu que l'entrada al CTTI no afecta l'1-O però que impedirà tràmits quotidians

L'aplicació del referèndum Foto: Google Play



El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha assegurat que l'entrada de la Guàrdia Civil al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat no afecta la logística de l'1-O però sí que impedirà als ciutadans fer altres tràmits. "Que tothom estigui tranquil, demà es votarà, es comptarà i si cal es recomptarà", ha assegurat.Turull ha criticat la "desproporció" en l'actuació i ha demanat que es reconsideri la decisió perquè entre els 29 aplicatius que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar suspendre temporalment n'hi ha que afecten directament el funcionament de la Generalitat i dels ciutadans. Ha posat com a exemple que dilluns i dimarts els ciutadans no podran liquidar imposts, tampoc entrar res al registre i la pròpia Generalitat no podria comunicar res al TSJC en cas que fos necessari perquè el registre no funcionarà. "Demanem que posin sentit comú", ha dit.Segons el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, l'operació busca evitar el "vot telemàtic i el recompte dels vots", i s'ha fet "en el marc estricte de la llei" i "per ordre judicial". El referèndum, ha dit, "està fora de la legalitat no té cap suport internacional, no té sindicatura electoral, no hi ha paperetes, cens, ni meses, i avui també sabem que tampoc hi ha recompte telemàtic dels possible resultats".A més, ha criticat que "a diferència de les 35 consultes que s'han fet a Catalunya des del 1977" aquesta "és la primera on tampoc es respecta la jornada de reflexió perquè diversos dels seus promotors estan fent campanya"Agents de la Guàrdia Civil han accedit aquest matí CTTI amb la finalitat de suspendre el servei de 29 aplicacions que podrien utilitzar-se per l'1-O. Al llarg del matí han arribat quatre cotxes amb un total de 17 agents, tots ells de paisà.El primer cotxe, de color blanc i que des de feia estona voltava els entorns de l'edifici, ha arribat a les 10.30 hores amb quatre agents de paisà. El segon ho ha fet una hora més tard, amb cinc agents, també de paisà. El tercer no ha arribat fins poc abans del punt del migdia, amb quatre agents més, mentre que el quart ha accedit pels volts de les 13.00 hores, amb tres agents. A la vegada, de l'interior del CTTI n'han sortit diversos dels treballadors del centre.Ahir al vespre agents del cos ja es van presentar al lloc , mostrant una notificació. L'accés d'aquest dissabte repeteix la imatge del passat 20 de setembre, quan, en el marc de la macroperació de l'Estat contra les institucions catalanes i l'organització de l'1-O, la Guàrdia Civil va accedir al CTTI. En aquella ocasió, però, els agents van accedir uniformats. També hi ha un helicòpter sobrevolant la zona.L'actuació es duu a terme després que la magistrada Mercedes Armas, que dirigeix la investigació, ha demanat que la mesura de tancament de les aplicacions sigui efectiva fins tres dies després del referèndum, és a dir, fins dimecres, 4 d'octubre. També ha ordenat impedir l'extracció o inserció de dades perquè aquestes no puguin traslladar-se a cap altra aplicació.D'igual manera, ha requerit al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) detectar els "punts de votació electrònica en els diferents col·legis electorals, així com altres dispositius susceptibles de rebre comunicacions referents a aquesta convocatòria".La informació prové de les detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil del passat 20 de setembre, que segons la jutge van descobrir un pla per comptar vots i exercir el vot telemàtic a través d'una aplicació anomenada "evot", segons informa 324.La suspensió de les 29 aplicacions es produeix unes hores després que aquesta tarda de divendres, el TSJC hagi enviat un manament a Google perquè elimini del servei de la plataforma GooglePlay l'aplicació sobre on votar el referèndum que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va publicar dimecres a Twitter.Poques hores després, la companyia ha acatat l'ordre i ha bloquejat l'"app", que ja no és disponible a l'estat espanyol. El tribunal ha ordenat també "eliminar, bloquejar o posar en funcionament futur qualsevol altra aplicació feta per [email protected] o oferta per Catalonia Voting Software".* Interlocutòria del TSJC que ordena el tancament de 29 aplicacions relacionades amb l'organització del referèndum

