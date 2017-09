VÍDEO Agredeixen un independentista a la concentració ultra de Barcelona

Els anti-referèrendum no omplen ni 1/2 Plaça Sant Jaume, entre ells covard que carden hòsties per l'esquena. pic.twitter.com/WrnQJiAKx7 — Germà Capdevila (@gcapdevila) 30 de setembre de 2017

Manifestació espanyolista a Lleida, aquest dissabte. Foto: Europa Press

Un jove independentista ha estat objecte d'una agressió per part d'un participant a la concentració ultra celebrada aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En el vídeo, que recull TV3 , es veu com el jove, que creuava la plaça Sant Jaume al crit de "votarem", ha estat increpat i ha rebut empentes, motiu pel qual un agent de la Guàrdia Urbana l'ha acompanyat. Ha estat en aquell moment quan, per darrera, un dels manifestants li ha etzibat un cop de puny.Les concentracions han estat convocades per organitzacions ultradretanes i espanyolistes. La més nombrosa ha estat la de Madrid on unes 5.000 persones han proferit càntics com "Puigdemont, a la presó" o "Unitat nacional" , a banda de reclamar la llibertat pels agressors de la Blanquerna.

