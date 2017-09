Exteriors informa a totes les cancelleries que l'1-O es podrà votar

El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, reunit amb visitants internacionals de l'1-O Foto: Govern

La conselleria d'Afers Exteriors ha enviat un informe a totes les cancelleries per informar que l'1 d’octubre "els catalans podran decidir el seu futur polític". A través de l'informe, el govern català assegura que "continua treballant en l'organització del referèndum" per tal que "els ciutadans puguin exercir el seu dret lliurement". També exposa que, malgrat "els esforços del govern espanyol per impedir" la votació, els ciutadans catalans "poden consultar quin col·legi electoral tenen assignat" i que hi ha "més de 100 observadors internacionals acreditats" per les institucions catalanes.El document subratlla les accions que el govern espanyol ha portat a terme en les últimes setmanes per impedir el referèndum. La Generalitat denuncia que "un fiscal ha obert una investigació contra les manifestacions ", que el ministeri d'Afers Estrangers "ha anunciat un gran desplegament de forces policials" i que "s'han tancat 140 webs" que informaven sobre el referèndum. "La repressió no pot ser mai la resposta”, apunta.Pel que fa a les accions de la Generalitat, el text remarca que "els ciutadans que han de ser a les meses electoral van començar a rebre les notificacions des del dia 26 de setembre" i que "partidaris del sí i del no han participat en l'acte de final de campanya , que s'han celebrat més de 700 actes de campanya arreu de Catalunya”. A més, subratlla que, segons una enquesta recent, publicada al diari El País , "el 82% dels catalans estan a favor de la celebració d’un referèndum".En relació amb les accions del govern espanyol per impedir el referèndum, l'informe denuncia "el gran desplegament d’agents de la policia a Catalunya", que " 15 persones han estat interrogades i acusades per haver duplicat pàgines web prèviament tancades per la policia" i que el Tribunal de Comptes ha ordenat l'anterior president de la Generalitat, Artur Mas, i tres exconsellers a pagar més de cinc milions d'euros per les seves responsabilitats en l’organització del 9-N.

