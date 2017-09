«Puigdemont, a la presó», càntic a les manifestacions ultres contra l'1-O

Concentració espanyolista a Santander. Foto: Europa Press

Manifestació espanyolista a Lleida, aquest dissabte. Foto: Europa Press

Prop de 5.000 persones s'han concentrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Madrid convocats per la ultradretana Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) el defensa de la "unitat d’Espanya", per expressar la seva oposició al referèndum d’autodeterminació de l’1-O i expressar el seu "suport" als agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola desplegats a Catalunya. Durant la concentració s’han sentit crits de "Puigdemont, a la presó" i "unitat nacional", així com visques als antidisturbis, però també crítiques a Rajoy, per no "defensar la nació". També crits de "No ens enganyen, Catalunya és Espanya", contra l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena i himnes franquistes.Els manifestants han obligat a tallar la circulació a l’entorn del monument a Cibeles i només s’han produït incidents puntuals amb alguns dels conductors que han quedat atrapats per la manifestació. També hi ha assistit alguns exlegionaris vestits amb l’uniforme i s’hi ha vist una pancarta de suport als condemnats per l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid durant la Diada del 2013. La de Madrid forma part d’una cinquantena de concentracions davant els consistoris espanyols de l’Estat amb el lema "Espanya som tots" el dia abans del referèndum.Durant l’acte, on s’han vist banderes de la Falange, no s’hi ha fet discursos polítics, tot i que els convocants havien anunciat que llegirien articles de la Constitució Espanyola, inclòs l’article 155 que faculta el govern espanyol a adoptar "les mesures necessàries" perquè una comunitat autònoma compleixi "forçosament" les seves obligacions quan l’actuació d’aquesta "atempti greument a l’interès general d’Espanya".El manifest que ha acompanyat aquesta convocatòria apel·la a una "Espanya silenciosa" que ha de ser "escoltada" davant la "situació que els sediciosos colpistes estan provocant a Catalunya". En aquest sentit, acusa els partidaris del dret a decidir de crear "discòrdia entre compatriotes, fins i tot entre famílies", i apel·la a una suposada "defensa" dels "catalans i la resta d’espanyols que veuen amenaçada la seva nació, els seus drets la seva pròpia convivència".Davant aquesta situació, segons DENAES, "es fa tristament necessari respondre als carrers i a les places de tota la nació" aparcant "qualsevol símbol de partit" i mostrant únicament "l’únic símbol que ens uneix a tots, el de la pàtria comuna indivisible: la bandera d’Espanya".Concentracions com la de Madrid, però menys nombroses, s'han repetit aquest dissabte a diverses ciutats. A Catalunya mateix, alguns grups de persones s'han concentrat a poblacions com Barcelona i Reus – on els independentistes els han respost amb crits de "Votarem" i "Passi-ho bé" -. A ciutats com Palma o Santander, alguns centenars de persones s'han manifestat seguint la mateixa convocatòria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)