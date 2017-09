El vídeo definitiu que explica a tothom per què els catalans volem votar

Per què els catalans volem votar? Per què les institucions espanyoles s'hi oposen? Història, sentiments i política es donen la mà en més de 300 anys d'una història que queda resumida en un vídeo de tan sols 8 minuts publicat per PlayGround, un mitjà especialitzat en produir continguts per a les xarxes socials Felip V, José María Aznar, Mariano Rajoy o Jordi Pujol en són alguns dels protagonistes d'aquest document que ja porta més d'1 milió i mig de reproduccions a Facebook.

