C's es querella contra la consellera d'Ensenyament per «utilitzar nens»

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, durant la roda de premsa de presentació del curs escolar Foto: ACN

Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans a Catalunya, ha presentat una querella a la fiscalia de menor contra la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, per les activitats que s'estan duent a terme aquests dies a les escoles per garantir que l'1-O es puguin obrir amb normalitat com a col·legis electorals. Concretament, Arrimadas considera que s'estan "utilitzant nens" amb "fins ideològics", referint-se al referèndum."[Aquestes activitats] Representen utilitzar els infants en el marc de la confrontació ideològica, i usar-los com a mers instruments involuntaris i innocents dels designis dels majors d'edat i, tot això, amb l'evident finalitat d'entorpir el normal desenvolupament de les activitats que els funcionaris públics duguin a terme per complir el tancament de col·legis ordenat en un primer moment per la Fiscalia i posteriorment per l'autoritat judicial ", sosté Arrimadas en la querella, on s'estableix com a "il·legal" la votació.

Querella de Ciutadans contra la consellera d'Ensenyament by Oriol on Scribd

