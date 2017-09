VÍDEO «Votarem» i «passi-ho bé»: la resposta a una concentració espanyolista a Reus

07:03

CRÒNICA Amb el sac de dormir per mantenir oberta l'Escola la Farigola; crònica de Sara González. NacióDigital passa una nit amb els pares d'un centre del barri del Clot que vetllen per garantir l'1-O. Organitzen una marató d'activitats, concerts, pilates i esports per mantenir oberta l'escola de cara a la votació.