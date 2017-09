Un ferit crític en ser atropellat per una màquina d'asfaltar a Vacarisses

Un home de 48 anys ha quedat ferit en estat crític en ser atropellat per una màquina d'asfaltar a Vacarisses (Vallès Occidental). Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'accident s'ha produït a l'interior d'una empresa, i la víctima ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.Segons informa el SEM, els fets han passat a les 9.24 hores, quan s'ha rebut l'avís en què s'alertava que, per causes que es desconeixen, una màquina que treballava a l'interior d'una empresa ha atropellat l'home. Concretament, ha passat al quilòmetre 30,5 de la carretera BV-1211, entre Vacarisses i Viladecavalls.Una unitat terrestre del SEM s'ha desplaçat fins el lloc, però donada la gravetat de les ferides s'ha optat per fer el trasllat en helicòpter.

