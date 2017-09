Crida dels Mossos per localitzar una menor de Tarragona desapareguda

Montse Nieto, de 16 anys, va desaparèixer dilluns passat a Tarragona Foto: Cedida

Ajuda'ns a trobar la Montserrat. És una noia de 16 anys que va desaparèixer dilluns a Tarragona. Si la veus, truca'ns al 112. Fes RT! pic.twitter.com/65kOVuro6s — Mossos (@mossos) 29 de setembre de 2017

Els Mossos d'Esquadra estan buscant una menor de 16 anys i veïna de Tarragona que va desaparèixer dilluns passat. Es tracta de Montse Nieto, una jove que va marxar d'un centre del Serrallo sense avisar i des de llavors la família no en sap res més.Segons el seu germà, Jesús Nieto, es desconeix com anava vestida i tampoc saben amb qui pot haver marxat i si ho ha fet per voluntat pròpia o no. Els últims rumors són que l'havien vist a Torredembarra, Reus i Altafulla. Aquesta no és la primera vegada que la menor s'escapa del centre, segons ha confirmat el germà a. L'última va ser fa un any i va ser localitzada a Cambrils.La família demana que si algú l'ha vist que truqui al 112 o bé al telèfon del seu germà, al 673793401.

