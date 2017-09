Les entitats situen el milió de vots com un «èxit desbordant de participació»

El Govern obrirà els col·legis electorals tot i les accions repressives de l'Estat i, en aquest context, obtenir "un milió de vots" ja seria un "èxit desbordant". Aquest és el missatge que han traslladat aquest dissabte Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, que han aprofitat per demanar a tota la ciutadania que vagi acompanyada "del seu entorn" davant d'un context "d'enorme complexitat" que pot complicar l'execució del referèndum. En una roda de premsa al centre internacional de mitjans organitzat per Mediapro, els dos dirigents del sobiranisme civil han situat l'1-O com a clau del volta del futur de la democràcia a Europa."Davant de possibles situacions que ara ni som capaços d'imaginar, reiterem per enèsima vegada una crida a mantenir l'actitud pacífica, de resistència, no violenta, absolutament cívica i respectuosa. Els qui utilitzin la força seran els qui demà perdin la batalla democràtica al nostre país", ha apuntat Sànchez, que espera que el govern espanyol valori demà al vespre la "normalitat" de la jornada electoral. "El setge policial ens posa un llistó molt alt", ha apuntat el dirigent de l'Assemblea.Cuixart ha denunciat "l'estat de setge intencionat" que, segons ell, promou el govern espanyol, mentre que Sànchez ha criticat com s'han "conculcat" els drets de la ciutadania al llarg dels últims dies. "Arriba a l'1-O és ja una gran victòria", ha constatat el president de l'ANC, que ha celebrat "de manera clara i sense pal·liatius" que demà diumenge es podrà votar "gràcies al compromís del Govern"."L'actitud militant dels catalans farà que el referèndum sigui un èxit", ha destacat Cuixart, que ha indicat que "cada vot serà un exercici de responsabilitat". Sànchez ha carregat contra les detencions de membres de l'executiu, el tancament de pàgines web, l'entrada en impremtes, la destrucció de paperetes i la recerca d'urnes, de moment "sense fortuna". "Malgrat això, el Govern està en condicions de garantir que els col·legis electorals s'obriran", ha apuntat el president de l'Assemblea.

