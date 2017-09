Unes 300 persones de la comunitat universitària mundial donen suport al referèndum

El col·lectiu Universitats per la República ha recollit, de moment, 292 adhesions internacionals a la declaració de suport al referèndum. Membres de la comunitat universitària de 40 països dels cinc continents se solidaritzen amb el poble català i fan una crida a defensar la democràcia i el referèndum de l'1 d'octubre. Amb la declaració, també denuncien i condemnen els atacs de l'Estat espanyol per coartar el dret a vot del poble català, i es comprometen a defensar els resultats del referèndum com a vinculants.Entre els signants de la declaració hi ha desenes de catedràtics, degans i professors emèrits, així com acadèmics destacats com el filòsof Peter Singer. A més, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), que té 33.000 afiliats, també s'adhereix a la declaració internacional de suport d'Universitats per la República.El col·lectiu Universitats per la República està format per estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis de les universitats públiques catalanes.Durant les últimes setmanes, a més, Universitats per la República ha estat treballant per a internacionalitzar la situació de Catalunya. S'han organitzat actes internacionals amb organitzacions estudiantils europees, s'ha creat un grup de Telegram per informar la comunitat acadèmica internacional dels esdeveniments que van succeint-se i s'ha posat en marxa un butlletí que es distribueix per correu electrònic.

