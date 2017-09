Més escoles sense portes per evitar que siguin precintades

A l'escola de Riudaura hi han tret les portes, tot coincidint amb el cap de setmana del referèndum. Foto: @DavidJane

Imatge del centre sense porta Foto: cedida

Una de les iniciatives més curioses per evitar que els col·legis electorals siguin precintats és treure les portes de les escoles. Almenys, ha passat a l'escola de Riudaura (la Garrotxa), Juneda (les Garrigues) i Manresa (el Bages).Els membres de la comunitat educativa de Juneda han tret la porta d'entrada de l'escola per evitar que pugui ser precintada pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge. Al centre s'han programat actes durant tota el cap de setmana fins que es posin les urnes.​En altres localitats lleidatanes com Lleida, Alcarràs o Tremp, també s'han fet diverses activitats durant aquesta nit de divendres per mantenir les escoles obertes. Al departament d'Ensenyament s'estan fent activitats de manera ininterrompuda , mentre que a Alcarràs, unes 300 persones han fet un sopar popular per "fer guàrdia" davant del col·legi electoral.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)