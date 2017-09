Una quinzena d'ultres assetgen de nit un institut de Gavà

Enganxines, vidres trencats i pintades. Nit dura però ben assistits per @mossos. Gràcies. pic.twitter.com/Sg2TJjDXjx — Parxís x democràcia (@parxisxdemo) 30 de setembre de 2017

Una quinzena d'encaputxats han trencat la tranquil·litat nocturna a l'institut El Calamot de Gavà, on diverses famílies han passat la nit per tal de mantenir obertes les instal·lacions fins a l'1-O. El grup d'ultres ha aparegut cap a les tres de la matinada fent soroll i colpejant les portes de l'escola, mentre les famílies descansaven a l'interior.Segons han explicat alguns dels testimonis a Catalunya Informació, els ultres han enganxat adhesius i pintat amb esprais les parets de l'institut mentre cridaven consignes de caire feixista i remarcaven que "el 1 de octubre no vais a votar" o "Cataluña és España". També han trencat algun vidre.Els Mossos d'Esquadra han identificat la quinzena d'ultres, que han acabat marxant sense provocar incidents més greus. Prèviament, els Mossos ja s'havien presentat a l'institut per avisar que diumenge al matí tornarien amb l'ordre de desallotjar el centre educatiu. El Calamot acull des de divendres a la tarda un cap de setmana de "Parxís per la Democràcia" , per tal d'evitar que la policia precinti el que diumenge serà un col·legi electoral del referèndum.

