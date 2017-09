Castellers de la Jove de Tarragona dormen al local per evitar que es precinti

Imatge de l'acta de la policia. Foto: Cedida

Els castellers de la Colla Jove Xiquets de Tarragona han passat la nit al seu local, que apareix com un dels col·legis electorals a la ciutat, on l'Ajuntament no cedeix espais per l'1-O. Aquest divendres al vespre la policia espanyola va identificar diverses persones, entre elles el fill de l'exconseller en cap de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, a qui van retenir. Els agents els van requisar el material que duien.Els castellers van fer l'assaig previst de manera normal, i han assegurat que viuen el moment amb molta normalitat. "Les portes dels castellers estan sempre obertes i l'actitud és festiva", ha explicat Yasmina Armesto, de la Jove. A Valls, la Colla Vella ha programat el seu assaig a l'IES Narcís Oller, mentre que la Joves ho ha fet a l'IES Jaume Huguet.Armesto ha explicat que els membres de la Colla estan "contagiats per la il·lusió i el moviment de país" els darrers dies, i que, per això, la Jove s'ha volgut sumar. Aquesta no és la primera vegada que el local funciona com a col·legi electoral, i aquest és un dels motius pels quals els castellers ho viuen amb normalitat.Quedar-se a dormir tampoc és cap novetat. La canalla fa ús d'aquest local un cop a l'any perquè, segons la Colla, "aquest local sempre té les portes obertes a tothom". "Ens sentim com a casa i serà casa nostra perquè avui ens quedarem a dormir", ha explicat.De matinada, un cop s'ha acabat l'assaig, la Colla ha tancat les portes del local i s'ha iniciat la sessió de vídeos castellers amb els millors moments de la temporada. Passades les dues de la matinada, una patrulla dels Mossos ha voltat la zona del local però no hi ha arribat a entrar.D'altra banda, la policia espanyola va retenir una persona vinculada als castellers. Formava part d'un grup de persones que es disposava a encartellar la ciutat, moment en què els van identificar i els van requisar el material que duien.Segons ha pogut saber, el retingut es va negar a signar l'acta després de demanar als vuit agents de paisà que s'identifiquessin, cosa que només van fer dos d'ells. Posteriorment, s'ha traslladat al local de la Colla Jove, on ha passat la nit.

