L'enquesta «prohibida» del referèndum

Pagesos a Manresa en defensa del referèndum. Foto: Sergi Cámara

La jornada de reflexió de la campanya del referèndum no permet publicar sondejos electorals. Tanmateix, la prohibició no afecta fora de Catalunya. És per això que el diari escocès The National ha publicat avui un sondeig a partir de 3.300 enquestats Els resultats són similars a altres enquestes publicades els darrers dies. La participació s'estima en un 62% i l'abstenció en un 38%. Entre els votants, el "sí" arrasaria amb un 83% mentre que el "no" es quedaria amb un 16% i un 2% optaria per vots nuls.El nombre total de vots pel "sí" seria de més de 2,7 milions, amb 527.000 votants del "no", segons l'enquesta del diari escocès que també ha traduït al català

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)