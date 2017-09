Una kitesurfer catalana vola 7.400 quilòmetres per poder votar

Una kitesurfer professional de Sabadell viatjarà 7.400 quilòmetre en avió per poder ser a Catalunya el diumenge i votar el referèndum d'autodeterminació. Es tracta de Núria Gomà, una exagent de banca que des de fa uns anys es dedica exclusivament a la pràctica d'aquest esport.Segons el seu perfil de Twitter, l'any 2013 va ser tercera a la World Rank Formula Race, i el 201 segona al PKRA World Tour. Gomà passa bona part de l'any al Brasil dedicada a entrenar, però no té la residència al país. És per això que no podia votar a distància. En un vídeo que ha penjat a la xarxa social Periscope, la kitesurfer ha explicat des de l'aeroport de Fortaleza, al Brasil, que no es volia perdre la votació.Gomà haurà d'agafar dos avions, i en un missatge en català i en anglès ha considerat que el referèndum és un moment "molt important" que pot "canviar la història".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)