Quatre ferits lleus per l'impacte de balins mentre protegien un col·legi electoral

La policia local de Manlleu, al lloc dels fets Foto: Sergi Càmara

Una de les persones ferides a Manlleu Foto: NacióDigital

Quatre persones han resultat ferides lleus aquest vespre mentre es trobaven ocupant una escola de Manlleu, col·legi electoral del referèndum d'aquest diumenge, quan una persona els ha disparat, amb una escopeta de balins, impactant-los al coll i al pit. Es tracta de l'escola Puig-Agut, al barri de l'Erm. Segons fonts de l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local estan, a hores d'ara, investigant d'on han pogut provenir aquests dispars.L'Àngel, el ferit que ha rebut l'impacte al pit i simpatitzant d'IU, ha explicat aque ell no es trobava al lloc però que ha baixat a veure què havia passat quan un company seu, que sí que es trobava al col·legi, l'ha avisat de l'incident. Un cop s'ha trobat al lloc, ha rebut l'impacte. "Sembla que seria amb una escopeta de fira", ha apuntat, tot alertant que "si hagués impactat a un ull podria haver estat pitjor".Un altre testimoni apunta que hauria disparat "uns sis trets i no gaire seguits. Devia anar carregant". "Entre la primera persona que n'ha rebut un i el quart ha passat força estona", ha explicat, tot afegint: "No feien mal i anàvem mirant d'on venien. Ha estat llavors quan n'ha disparat algun més".Des del Comitè de Defensa del Referèndum de Manlleu han apuntat: "Persones que defensaven l'escola Puig-Agut han rebut perdigonades de desconeguts. Denunciem la violència, activem la solidaritat".

