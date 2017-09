VÍDEO Dues persones arrenquen cartells del referèndum i s'encaren amb els independentistes

01/01/1970

El vicepresident català afirma que treballaran per fer realitat l'1-O, però alerta: "No se'ns pot exigir que ens fem responsables dels abusos contra la llei de Rajoy" | No renuncia a la vaga general per defensar el referèndum, però creu que ha de gaudir del suport d'"àmplies majories" | Troba "irrellevant" en relació al procés que se'l pugui detenir