NacióDigital a les jornades europees sobre “Nacions sense Estat i mitjans”

Organitzada per l’eurodiputada gal·lesa Jill Evans i l’ex-eurodiputat basc Iñaki Irazabalbeitia, la conferència Nacions sense Estat i mitjans va reunir el dijous 28 de setembre a Brussel·les diversos actors del sectors dels mitjans de comunicació de les principals nacions sense Estat del continent. La seu del Parlament Europeu va servir per que els diversos ponents de l’àmbit universitari, associatiu, editorial i periodístic fessin aportacions des del punt de vista de les seves experiències pròpies, per tal de compartir experiències, establir problemes comuns i plantejar-hi solucions.Una audiència nombrosa va omplir la sala i va interactuar amb els ponents en tres panells dedicats a l’agenda comunicativa pròpia de cada nació, a analitzar les potencialitats de les xarxes socials per impulsar aquesta agenda i a com adreçar-se a una societat bilingüe.El director del Consell Editorial de, Germà Capdevila, va oferir una ponència sobre l’ecosistema de mitjans de comunicació a Catalunya i els reptes i oportunitats que representen els entorns digitals per als mitjans i les empreses editores. Capdevila va aprofitar l’avinentesa per denunciar, en començar la seva intervenció, l’assetjament a mitjans i periodistes que s’ha produït per part de l’Estat espanyol en el marc de l’activitat repressiva per impedir el referèndum de l’1 d’octubre. "S’estan vulnerant drets fonamentals de ciutadans europeus i Europa no pot restar-hi impassible”, va assegurar.La resta de ponents va sumar-se a la denúncia i van manifestar la seva solidaritat amb el poble català. Entre ells destacaven el secretari general de MIDAS, l’associació de mitjans en llengües minoritzades d’Europa, Günther Rautz, el catedràtic de la Universitat del País Basc Edorta Arana, l’investigador gal·les Ifan Morgan Jones, l’ex-eurodiputat valencià Jordi Sebastià, la comunicadora basca Pilar Kaltzada, l’ex-eurodiputada gallega Ana Miranda i el catedràtic quebequès Daniel Turp.La conferència va comptar amb la col·laboració del grup parlamentari Els Verds - Aliança Lliure Europea i el Centre Maurits Coppieters i Ezquerraberri Fundazioa.

