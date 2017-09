Puigdemont crida a votar l'1-O per «acabar amb el procés i començar amb el progrés»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'acte final de la campanya del referèndum Foto: Martí Albesa

Jordi Cuixart, president d'Òmnium, al míting de Montjuïc Foto: Martí Albesa



Jordi Sànchez, president de l'ANC Foto: Martí Albesa

Joan Josep Nuet, durant la seva intervenció al míting a Montjuïc Foto: Martí Albesa

Que en un acte d'unitat @yeyaBoya parli de "traidors" és ofensiu per molta gent. Ara, més que mai, calia més generositat i menys partidisme. — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 29 de setembre de 2017

El partidisme d’accions com la dels insults de la @yeyaboya d’avui als comuns no serveix ni a la CUP ni a Catalunya — NUET (@NUET) 29 de setembre de 2017

Front a la represió de l'estat som un sol poble. Acusar-nos de traidors entre nosaltres no ajuda a sumar. Ara, a tope a defensar escoles. — Joan Giner (@giner_joan) 29 de setembre de 2017

Seguim compartint lluites. No ens mirem de reüll. La unitat necessita ser més forta que mai. Unitat Popular. cc/@yeyaboya, @Jaumeasens ✊️ — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 29 de setembre de 2017

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, arriba a l'acte final de la campanya del referèndum Foto: Martí Albesa

Ple a l'avinguda Maria Cristina per seguir el míting final de la campanya de l'1-O Foto: Martí Albesa

Acte final de campanya pel ''sí'' a Montjuïc Foto: Martí Albesa

Joan Josep Nuet, un dels noms propis de l'acte d'aquest divendres Foto: Martí Albesa



Albano Dante Fachin, líder de Podem a Catalunya, en l'acte final de campanya Foto: Martí Albesa





L'exconsellera Irene Rigau, a l'acte de final de campanya Foto: Martí Albesa



El conseller de la Presidència, Jordi Turull, a l'Avinguda Maria Cristina Foto: Martí Albesa

Mireia Boya, diputada de la CUP, en l'acte final de campanya Foto: Martí Albesa

El sobiranisme viu hores intenses en la recta final cap al referèndum. Després que el Govern hagi garantit un pla B per votar encara que es tanquin col·legis i es requisin urnes , partits, entitats i líders governamentals han lidera aquest divendres l'acte de tancament de campanya a Montjuïc. El míting a l'avinguda Maria Cristina, que ha arrossegat milers de persones, serveix de conjura col·lectiva per celebrar el referèndum. S'hi han sumat tant representants de l'independentisme, com dels "comuns" i de Podem. Ha estat una manera clara de reivindicar la transversalitat de l'1-O davant de la repressió de l'Estat.Els màxims dirigents del Govern, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, han protagonitzat els discurs més esperats de l'acte final de campanya. Així, el president català ha assegurat que els catalans ja han vençut, perquè han "vençut les pors, les amenaces, les pors, les mentides i les intimidacions". "I a un estat autoritari que no ens volia deixar arribar fins aquí, que volia que ens rendíssim a la primera de torn", ha afegit i, per això, ha cridat a mobilitzar-se i votar diumenge: "Vestim-nos de referèndum, sortim de casa disposats a canviar la historia, a acabar amb el procés i començar amb el progrés, el progres social, econòmic, cultural i nacional, el progrés d'un país que només vol ser tractat com un país normal". Un país, ha afegit, "en què ningú censuri l'accés a internet, tingui por de la policia, sigui amenaçat per penjar una pancarta on hi digui "volem votar"". Així, ha subratllat que l'1-O es té "una cita amb el futur, i dilluns, i dimarts i tota la setmana", ja que llavors es començarà "a caminar amb pas ferm i decidit vestits amb la sobirania i la dignitat" que "han volgut arrabassar". "I ens mirarem i ens reconeixerem i agradarem", ha afegit.Al seu torn, Junqueras ha recordat els detinguts del dia 20, de qui ha traslladat l'agraïment, ja que assegura que van sentir les cassolades i cançons des de dins de les cel·les, i ha asseverat: "El dia 20 de setembre ens va fer entendre que la nostra causa és la causa de la democràcia, de la llibertat, de la justícia i de la dignitat". "Amb cada impediment, ens fem més forts i el món ens mira amb més simpaties", ha insistit que, malgrat que l'Estat vol fer por, l'independentisme demostra que és capaç de superar-les i, "en la superació de la por, comença el camí de la llibertat". "Som fruit de moltes derrotes, però estic convençut que som llavor de totes les victòries", ha conclòs.Les entitats del sobiranisme civil han aprofundit en l'essència democràtica del referèndum. Jordi Cuixart, president d'Òmnium, que ha fet una part del seu discurs en castellà, ha verbalitzat una crida a defensar la democràcia: "Catalans, tothom a defensar la democràcia. Avui, als col·legis i diumenge, a les urnes". "L'1 d'octubre votarem i guanyarem", ha reblat Cuixart. Jordi Sànchez, president de l'ANC, ha recordat que la revolució dels catalans no s'aturarà: "Ni tenim por ni som una minoria". "Hem ensenyat al món que el nostre compromís amb la llibertat anava de debò", ha afirmat. Sànchez ha raonat que ara "arriba el millor moment", el moment de votar. "Qui va dir que no arribaríem a l'1 d'octubre? Som aquí, som un poble viu", ha argumentat. Sànchez també ha dirigit un missatge en castellà als policies espanyols desplegats a Catalunya: "Aquest és un país que s'ha fet amb l'aportació de milers de persones de diferent procedència. Us demanem respecte, no som delinqüents".Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ha destacat que "l'estat espanyol és molt pitjor que Corea del Nord o Turquia". "A nosaltres ens uneix la democràcia, a ells només els uneix el Codi Penal", ha afegit, abans de recordar el compromís dels alcaldes independentistes. Al seu torn, Neus Lloveras, president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), ha subratllat que "la força que té el que està passant a Catalunya és que és un moviment que va de baix a dalt". "Això és imparable", ha insistit. Lloveras ha fet una crida a la participació: "Tot està preparat, és important que no falleu".Joan Josep Nuet i Jaume Asens (Catalunya En Comú), i Albano Dante Fachin (Podem) han simbolitzat a Montjuïc aquesta conjura col·lectiva . "Què hi fa un no independentista en un acte com aquest? Això ja no va d'independència, això va democràcia. Ens juguem la democràcia", ha afirmat Nuet. "Lluitarem amb ungles i dents perquè cap Mariano Rajoy ens arrenqui mai els nostres drets", ha reblat el líder d'EUiA, que ha recordat que el 2 d'octubre, Catalunya haurà de demostrar que és "un sol poble". "Si estem units, no hi haurà ningú que ens aturi", ha reblat.El quart tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha destacat que "res té tanta força com un somni al que li ha arribat l'hora" i ha denunciat que l'Estat ha mostrat la seva "naturalesa demofòbica": "No s'estan carregant l'1-O, s'estan carregant la democràcia". Així, ha afegit igualment que l'Estat "envia la Guàrdia Civil perquè vol que hi hagi violència" i ha reclamat que marxin a buscar refugiats amb els seus vaixells a buscar refugiats al Mediterrani i "a perseguir la corrupció del seu partit". "Senyor [Miquel] Iceta, no s'equivoqui, no sentim cap odi, ho fem perquè ens volem autodeterminar", ha afirmat, i ha destacat les mobilitzacions a Madrid a favor de l'1-O, així com ha aplaudit el Govern en un gest insòlit: "Tenim diferències ideològiques amb el Govern, però hem de reconèixer la valentia del president Puigdemont i el seu govern". "Ens tindran davant defensant la Generalitat i les institucions d'aquest poble", ha avançat.Igualment, Albano Dante Fachin ha negat que Catalunya sigui un poble dividit, com s'assegura des de Madrid, sinó que és "un poble unit en la llibertat d'expressió i de pensament", i ha destacat que "gent del sí, del no, del vot en blanc o de seguir pensant-s'ho diu que aquesta gent no em dirà si puc votar o no". Igualment, ha subratllat que "el que està fent el poble de Catalunya no va contra ningú, és un regal al món". "Els hem de dir als andalusos que estem fent el mateix que volem que facin ells, ja que ningú els va preguntar si volien un rei o que 50.000 milions havien d'anar als bancs", ha afegit.La diputada de la CUP Mireia Boya, que ha protagonitzat el missatge més dur, ha subratllat que el referèndum tindrà un resultat vinculant. "Queden 48 hores per declarar la República independent de Catalunya", ha afirmat. Boya ha interpel·lat directament els "comuns", sota l'atenta mirada d'Asens i Nuet. "Això no va de democràcia, és un referèndum d'autodeterminació per declarar la independència de Catalunya. Amics "comuns", prengueu el patit, no ens robeu el referèndum, perquè no és una mobilització. Roma no paga traïdors. Si falleu, tindrem memòria i no us ho perdonarem mai". El rostre seriós d'Asens i Nuet després de la intervenció ha delatat la incomoditat amb el discurs de la CUP. De fet, tant ells com el diputat de Podem Joan Giner han criticat les paraules de Boya des dels seus comptes de Twitter:Al seu torn, Dante Fachin ha demanat calma i passar pàgina:Al seu torn, la dirigent d'ERC i diputada de Junts pel Sí Marta Rovira ha recordat la fortalesa del sobiranisme. "Hem superat la repressió. Es pensaven que ens deixaríem trepitjar els nostres drets?", ha afirmat Rovira. "Sabeu què passarà l'1 d'octubre? Que decidirem el nostre futur. No ens podem quedar com sempre". La dirigent republicana ha recalcat el "privilegi" de poder votar. "Tenim a les nostres mans la possibilitat de guanyar-ho absolutament tot, no ho deixarem escapar", ha reblat.La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha aventurat que diumenge es desbordaran "les urnes de vots, il·lusió i esperances per un país lliure". "El món ha vist qui és Mariano Rajoy, qui tanca webs, qui posa Guàrdia Civil i Policia Nacional a tot arreu, i tanca l'espai aeri perquè ningú el vegi fer el ridícul", ha destacat, i ha pronosticat que l'1-O serà un èxit: "El món continuarà sabent que la nostra és una causa justa, la causa de la victòria". "Nosaltres som els que defensem la democràcia, i ells són els que la volen segrestada", ha conclòs.Durant el míting s'han repetit i corejat els crits de "votarem, votarem" i "independència, independència". Lluís Llach -que ha cantat l'Estaca, en un dels moments més emotius de la jornada-, ha volgut recordar la vigència d'una lletra que s'ha convertit en un himne. "Quaranta-un anys després, amb això està tot dit", ha expressat el diputat de Junts pels Sí. Llach ha llegit la carta que Lluís Salvadó i Josep Maria Jové , alts càrrecs del Govern detinguts el 20 de setembre per participar en els preparatius del referèndum, van escriure per agrair els suports rebuts arran de la seva detenció.L'acte ha aplegat tots els accents del sobiranisme. A banda de les actuacions musicals prèvies de grups com Exili a Elba, Sense Sal i Getrudis, mentre que, entre les intervencions polítiques també han tocat Sopa de Cabra, Rumba Atòmica, Mazoni amb Judit Neddermann, i fins i tot s'ha tornat a reunir excepcionalment Obrint Pas per tocar dues cançons.Al seu torn, Magda Casamitjana ha recordat el paper que juguen els exdirigents del socialisme catalanista. "Som aquí per dir alt i clar que votarem, i els socialistes demòcrates votarem sí". Dirigint-se als milers de policies desplegats per Catalunya, Casamitjana ha demanat als agents que aprofitin aquests dies de servei a l'Estat: "Visitants uniformats, sigueu benvinguts. Apreneu i gaudiu d'aquesta Catalunya democràtica, diversa i pacífica".Igualment, Antoni Castellà ha recordat que el sobiranisme té una "oportunitat única" d'autodeterminar-se per dues raons: Bona nit, sediciosos i tumultuosos. "Es produeixen dues condicions que no hem tingut en els últims 300 anys: l'Estat no pot exercir la violència i, per primer cop, estem tots junts". "Ens diuen que som els d'ordre. Doncs, els d'ordre us demanen que quan acabem el míting anem a les escoles d'aquest país i protegim les urnes. I, si guanya el sí, amb molt d'ordre, proclamem la independència", ha dit Castellà.

