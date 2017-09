La Guàrdia Civil es presenta de nou al CTTI

Guàrdia Civil, a la seu del CTTI dimecres de la setmana passada. Foto: Cedida

Membres de la Guàrdia Civil s'han presentat a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), depenent de la Generalitat, segons informa TV3. L'entrada s'ha produït en compliment d'una ordre emesa pel TSJC.Dimecres de la setmana passada, la Guàrdia Civil ja havia penetrat a les instal·lacions del centre i havia detingut el seu director d'estratègia, Josuè Sallent, i posteriorment el van deixar en llibertat . A darrera hora de la nit d'aquest divendres, la Guàrdia Civil ha abandonat les dependències del CTTI després d'haver lliurat una notificació.El TSJC ha ordenat aquesta tarda al CTTI que desactivi fins a 29 aplicacions que podrien ser utilitzades per al referèndum. La mesura té vigència fins a la matinada del 3 d'octubre i té com a objectiu impedir qualsevol entrada o extracció de dades. L'ordre l'ha donada la magistrada Mercedes Armas, que instrueix la causa contra els membres del Govern de Puigdemont per l'organització del referèndum.

Interlocutòria del TSJC pel tancament de 29 aplicacions del referèndum by naciodigital on Scribd

