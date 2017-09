Una gran estelada presideix l'Instagram del New York Times. El diari americà ha triat una imatge del fotògraf Samuel Aranda per explicar als seus lectors el referèndum de l'1-O. La fotografia mostra la manifestació a plaça Universitat organitzada per Universitats per la República. El diari explica que, tot i la prohibició de l'estat espanyol, milers de catalans es preparen per desafiar-lo perquè feia 300 anys que Catalunya esperava aquest moment.El New York Times explica que, a diferència dels kurds, a Catalunya no hi ha cap guerra, i es viu "al cor de la pròspera Europa". Els agravis als catalans, diu el diari, venen de lluny i són més acusats des que governa Mariano Rajoy. El diari recomana tres lectures sobre Catalunya: una d'elles compara el referèndum català amb el kurd , un altre explica què està en joc aquest diumenge i també hi ha un reportatge escrit des de Terrassa amb nombrosos testimonis de carrer.

