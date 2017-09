El TSJC ordena tancar 29 aplicacions que podrien facilitar el vot l'1-O

22:38 Jordi Sànchez (ANC) recorda els 14 detinguts per la Guàrdia Civil i assegura que la resposta ciutadana va evidenciar que "la revolta democràtica d'aquest país anava de debò".

22:36 Cuixart (Òmnium) parla en castellà per asseverar que "aquesta nació s'ha alçat per decidir-ho tot i tots junts".

22:34 Jordi Cuixart (Òmnium) pren la paraula: "Tothom als col·legis, tothom dempeus, que no quedi cap col·legi a protegir, i diumenge a les urnes!"

22:31 Lloveras (AMI) afirma que tot el municipalisme segueix "al costat del Govern per fer possible que es pugui votar amb normalitat a tot arreu".

22:28 Neus Lloveras (AMI) defensa que, per molt que "alguns volen veure tumults", el moviment independentista seguirà sent pacífic.

22:28 Buch (ACM) assegura que, si bé els antifranquistes van ser recordats com els que corrien davant dels grisos, els independentistes seran "recordats com els que van defensar les escoles i les urnes"

22:21 Torn ara per a les entitats. Miquel Buch (ACM) assegura que "Espanya és molt pitjor que Corea o que Turquia".

22:22 Tallers, decoració, castells i tranquil·litat a Granollers a poques hores de l'1-O. Alguns col·legis electorals estaran oberts i s'hi faran activitats. Informa Jaume Ventura.

22:20 Just abans de la seva actuació, Mazoni pronostica que, l'any vinent, l'1 d'octubre serà festiu.

22:13 "Estem veient com els nostres drets estan sent minats", sosté Marwick, referint-se al Brexit i a la repressió de Rajoy per frenar el referèndum.

22:12 Jaume Asens explicita el seu malestar pel discurs de Boya amb una piulada on critica que tractar-los de "traïdors" en un "acte d'unitat" és "ofensiu per a molta gent". "Ara, més que mai, calia més generositat i menys partidisme", afegeix.

22:09 VÍDEO Desenes de milers de persones fan soroll amb les claus. Són les 22h i és l'hora de la cassolada https://t.co/vidjtyqBYj pic.twitter.com/FhCvNE7KEf — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

22:08 Puja a l'escenari Tricia Marwick, presidenta del parlament escocès quan es va celebrar el referèndum del 2014.

22:07 Un vídeo de Rajoy al costat de Trump admetent que la declaració de la independència depèn del Parlament encén l'Avinguda Maria Cristina.

21:57 Desfilen per la pantalla els suports internacionals que ha rebut el referèndum, entre els quals Gerry Adams, Hristo Stoichkov i Julian Assange.

21:51 A l'escenari de Montjuïc ja s'ha format la frase "Referèndum és democràcia" amb les lletres que cada col·lectiu que hi ha pujat ha anat deixant.

21:52 Concentració al Passeig del Born de Palma en suport al referèndum. VÍDEO Unes 5.000 persones a la concentració al Passeig del Born de Palma en suport al referèndum https://t.co/Rr55Ubls77 pic.twitter.com/IrR0QoWmQk — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

21:48 Pugen a l'escenari Òscar Andreu i Òscar Dalmau, presentadors de "La competència" de RAC1.

21:47 Elisabet Borreda, del grup de periodistes Ramon Barnils, assegura que el compromís amb la nova República també ha d'anar lligat amb la llibertat d'expressió.

21:44 Empresaris de diverses organitzacions asseguren que estan "fermament compromesos" amb els valors de la llibertat i la democràcia.

21:42 Diversos col·lectius de nouvinguts pugen a l'escenari per reivindicar la diversitat de la societat catalana

21:39 Investigadors, informàtics, professionals de la imprempta i pagesos assumeixen el protagonisme en aquesta fase del míting final de campanya.

21:35 Pugen a l'escenari un col·lectiu de bombers. "Els bombers seran sempre vostres", exclamen entre aplaudiments del públic.

21:34 Famílies senceres organitzen activitats a les escoles de Manresa per evitar que les precintin. Els pares de l'escola Serra i Hunten asseguren que, si els cossos policials desallotgen l'equipament, s'obeirà perquè "per sobre de tot, es tracta d'una festa pacífica".

21:33 Els Mossos han aixecat acta a l'IES Garrotxa, a Olot, on un grup d'estudiants passarà la nit per defensar-lo com a lloc de votació diumenge. Informa Xavier Borràs.

21:30 Acaba el torn dels representants de les formacions polítiques. És el torn de Sopa de Cabra, Pemi Fortuny, Natxo Tarrés, Cris Juanico i Xarim Aresté, que entonen un dels himnes de la música en català: Camins.

21:29 "Sortirem al carrer i defensarem les nostres urnes. L'Estat sap que farà el ridícul. Però el món sabrà que la nostra és una causa justa, la causa de la victòria. Que ho sàpiga tothom: som els que defensem la democràcia, i ells són els que la volen silenciar", assenyala la dirigent nacionalista.

21:27 Marta Pascal, coordinadora general del PDECat: "Diumenge desbordarem les urnes d'il·lusió i esperança per un país lliure". "Aquests dies ens hem agradat", assegura Pascal.

21:25 Rovira insisteix que l'1-O és un "privilegi", i diu que els catalans tenen a les seves mans "guanyar-ho tot".

21:26 El Comitè en Defensa del Referèndum reparteix 150 voluntaris entre els col·legis de Manresa. Una munió de gent ha assistit aquest divendres a la tarda a la convocatòria que s'ha fet a la plaça Sant Domènec. Informa Pere Fontanals.

21:21 VÍDEO Furor internacional pel torneig de «Pedra, paper, tisora» d'una escola de Sabadell per evitar que tanqui l'1-O. L'escola Enric Casassas de Sabadell ha reunit pares, mares, infants i veïns a l'inici de la jornada.

21:21 "Hem superat la repressió política. Què coi es pensaven? Que ens deixaríem detenir els nostres representants? Doncs no: avui som aquí malgrat que ens han perseguit i escorcollat. Som vius, drets, alegres i combatius perquè volem votar i ho volem guanyar tot", arrenca Marta Rovira, secretària general d'ERC i portaveu parlamentària de Junts pel Sí.

21:21 Es mobilitzen una quarantena de voluntaris a Terrassa en poc més d'una hora, convocats pel grup municipal de la CUP, per fer un «Corre-escoles» i donar suport als pares i mares que mantenen oberts els centres. Es dirigeixen a aquells col·legis on hi ha menys gent concentrada.

21:19 Boya demana als "amics comuns" que "no s'apropiïn" del referèndum. "Si ho feu, Roma no paga traïdors. Tenim memòria i no us ho perdonarem mai", manté la diputada de la CUP.

21:18 "Això no va només de democràcia. No és una mobilització, no és un procés participatiu. És un referèndum d'autodeterminació per declarar la independència de Catalunya", insisteix Boya.

21:17 Mireia Boya, diputada de la CUP, a la policia espanyola desplegada a Catalunya: "Marxeu a casa, que sou forces d'ocupació!"

21:14 "El que està fent el poble de Catalunya és un regal al món", sosté Fachin, que demana "lluitar contra la troika" i contra "tots aquells que ens volen robar la salut i l'ensenyament".

21:11 Albano Dante Fachin, secretari general de Podem: "No tenim por. A Telecinco, al diari El País, diuen que som un poble dividit. Però no, som un poble unit al costat de la democràcia. Això no ho podran canviar mai".

21:09 "Hem de reconèixer la valentia del president Puigdemont, com conscients dels riscos que està prenent", assegura el dirigent dels "comuns", tot i destacar les "diferències ideològiques".

21:09 El Govern assigna l'estació dels FGC de Rubí com a nou col·legi electoral. Estava previst que els veïns del Centre votessin a l'Oficina de Treball, però s'ha fet un canvi d'última hora per motius administratius i logístics.

21:06 "Emporti's els seus vaixells de Piolín a acollir refugiats, i a la Guàrdia Civil a perseguir els corruptes del seu partit", assegura Asens, que envia missatges conciliadors amb la resta de "pobles de l'Estat".

21:06 Jaume Asens, quart tinent d'alcalde de Barcelona i dirigent de Catalunya en Comú, carrega contra el PP: "No s'estan carregant l'1 d'octubre, s'estan carregant la democràcia i l'autogovern. Ens volem autodeterminar!".

21:00 VÍDEO EN DIRECTE "Ens juguem la democràcia", alerta Joan Josep Nuet, coordinador nacional d'EUiA i secretari de la mesa del Parlament. "Lluitarem amb dents i ungles perquè Mariano Rajoy no ens arrenqui els drets", sosté Nuet, que ha destacat que no és independentista.

21:01 VÍDEO La policia espanyola requisa més de 1.000 cartells del referèndum a Tarragona. Agents de paisà han identificat un grup de joves que portaven material a favor de l'1-O i això ha generat una escena de tensió que ha acabat amb el vehicle marxant a gran velocitat. Informa Jonathan Oca.

20:57 Castellà apel·la directament a les forces policials i els demana que desacatin les ordres de retirar les urnes. "Ara és hora d'exercir la nostra autodeterminació". Reclama anar fins les escoles per protegir les urnes i proclamar la independència si guanya el "sí".