Els missatges i cartells falsos que intenten desprestigiar Òmnium i l’ANC

Aquest missatge és fals! No feu cas de cap missatge que no surti des d'algun canal oficial de l'ANC! #HolaDemocràcia pic.twitter.com/xDHcIbNfMQ — Assemblea Nacional (@assemblea) 29 de septiembre de 2017

El cartell fals d'Òmnium. Foto: Whatsapp

Les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània estan sent molt útils aquests dies per difondre els centres de votació del referèndum, després que la Guàrdia Civil tanqués els webs que n’informaven. Malauradament, també són un terreny perfecte per escampar rumors falsos sobre l’1-O . Aquests dies, han circulat diverses informacions que provenien suposadament de les entitats sobiranistes, però que en cap cas són certes.Un exemple és el fals avís de l’ANC que alerta que les paperetes impreses a casa no són vàlides. L’Assemblea ha negat a través de Twitter que hagi emès aquest comunicat i, de fet, les paperetes que compleixin les mides establertes pel DOGC seran vàlides. Per exemple, les que van repartir a plaça Universitat les entitats ho són, perquè tenien la mesura oficial: 105 mm per 148,5 mm.Un altre “fake” és el cartell fals d’Òmnium que demana als independentistes que portin “voluntaris a les taules”, portin menjar per si es produeixen tancaments als col·legis i avisin a la feina que dilluns no hi aniran. A més, s’assegura que el recompte de les paperetes es portarà a terme una hora abans del tancament per “evitar el segrest” de les urnes.A la carta, s’afirma que “molt possiblement no hi haurà cens en moltes taules” i es demana “flexibilitat” perquè interessa “una alta participació”. “El resultat és el de menys, això està guanyat”, diu la carta, que acaba dient que els resultats arribaran “via Whatsapp o e-mail” i que es destruirà el material després del recompte.Una altra informació que ha corregut per Whatsapp fa referència a una falsa enquesta que estarien fent l’ANC i Òmnium, en la qual s’estaria demanant les dades personals com el DNI als enquestats. Aquesta informació és falsa, ja que les entitats sí que estan trucant als indecisos per animar-los a votar i explicar-los quin punt de votació els toca, però en cap cas se’ls demana aquesta informació personal, només el barri en el qual estan empadronats.

