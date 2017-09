​Una escola de Sants ho té tot pensat per si la precinten: «Hi ha pla B i pla C»

La directora de l'escola Cal Maiol, Nanda Botinas. Foto: Martí Albesa

L'entrada del centre amb una pintada a favor del «sí» l'1-O. Foto: Martí Albesa

De la policia, ni rastre. La sortida dels nens de l'escola de Cal Maiol del barri de Sants s'ha fet com és habitual, si no fos perquè avui hi havia assemblea. Ho tenen tot pensat per si la policia la precinta amb la finalitat d'evitar l'1-O. "Hi ha pla B i pla C. Fins aquí puc dir", ha assegurat la directora, Nanda Botinas, en una trobada amb una quarantena de pares i alguns veïns del barri. A Cal Maiol, una de les múltiples escoles catalanes mobilitzades aquest divendres , ningú vol revelar què pensen fer en cas d'un precinte, però asseguren que tenen diverses maneres de burlar-lo per garantir que el diumenge es voti.El centre està al carrer Sagunt i apareix en el web on consultar els punts de votació com a escola Perú, el seu nom antic, cosa que despista als potencials votants. Aquesta nit no s'hi quedarà ningú a dormir, però hi ha qui vigila des de fora. Han decidit que és millor guardar forces. Confien que, com que han programat activitats durant tot el dissabte, difícilment hi haurà un precinte. En cas que això passés igualment aquesta nit, encara tindrien tot un dia de marge per tornar-hi a entrar, subratllen. Les portes tornaran a obrir aquest dissabte a les 11.00 h, i s'ha programat un partit de futbol, tallers, un dinar i sopar de carmanyola, i una "nit d'estrelles" pensada, d'entrada, només per a adults.Qui vulgui podrà dormir al pati de l'escola amb tendes de campanya o el que calgui. I el diumenge al matí ben d'hora hi haurà cafè i xocolata per a tothom. Botinas insisteix en el fet que és un programa "en defensa de la democràcia i del dret de votar", i que en cap cas es tracta d'un acte polític o d'un partit. Al cartell amb les activitats no apareix organitzador, per si de cas, però la directora ja respira més tranquil·la després que la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, hagi assumit la responsabilitat d'obrir totes les escoles "M'he sentit alliberada", admet a, si bé li hauria agradat que Ensenyament hagués fet el pas abans. Malgrat això, Botinas confessa que tem per si es presenta un grup d'extremistes o amb ganes de gresca. "Tinc por, no de la gent que vindrà a l'acte, sinó que en algun moment pugui venir una persona a fer-ne alguna i es pugui produir un aldarull", explica. Ella també farà nit al centre aquest dissabte. "La primera que vaig dir que em quedaria a dormir vaig ser jo", ha destacat, però llavors s'hi van sumar pares i gent del barri.A l'assemblea s'ha tractat de diverses preocupacions i s'han donat consells. S'ha organitzat un grup de Whatsapp perquè tothom estigui en contacte, però alerta: convé anar esborrant-los de tant en tant i apagar el mòbil en cas de ser detinguts per la policia. "Qualsevol frase es pot agafar contra nosaltres", ha avisat una de les intervencions. I, de rerefons, les notícies que arribaven de l'escola Collaso i Gil , del Raval. Allà sí que han acudit els Mossos d'Esquadra quan un grup de persones del barri han intentat quedar-se al centre perquè no s'impedeixi l'1-O.Hi era la diputada d'ERC al Parlament Agnès Russiñol, que és mare de l'escola. En la seva opinió, la bona organització de la gent és clau perquè el diumenge hi hagi urnes a les escoles. "Si som capaços de fer que hi hagi molta gent als col·legis sí que podrem votar", ha remarcat. També és pare de l'escola el primer secretari del PSC de Sants-Montjuïc i portaveu socialista al Districte, Albert Deusedes, el qual no s'ha quedat a l'assemblea ni pensa anar a votar el diumenge. Espera que l'1-O sigui pacífic, però no creu que la votació solucioni res ni que tingui valor jurídic. "El dilluns estarem més enfrontats i dividits", adverteix.Cal Maiol no és un centre qualsevol, sinó que se'l podria considerar un col·legi supervivent. Va néixer el 1939, l'any de la fi de la Guerra Civil. Botinas fa 21 anys que n'és directora. Va arribar el 1996 per tancar-la per la manca d'alumnat, però l'escola es va salvar per l'arribada massiva d'immigrants de finals dels 90 i principis del 2000. I aquí va tornar a sobreviure en un context difícil: va arribar a tenir un 93% d'alumnat immigrant. Ara deu representar un 60%, i cada cop més cursos es van "normalitzant", relata la directora, és a dir, fer que l'escola no acabi sent un gueto i aconsegueixi ser un reflex més ajustat de com és el barri.

