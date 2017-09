​Albiol, sobre les urnes: «La meva dona en té una igual per a la roba bruta»

19:55 A Ripoll es crea el Comitè en Defensa del Referèndum, per tal de coordinar les accions per protegir els col·legis electorals. A diferents escoles de la comarca, com l'IES Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, es fan activitats durant tot el cap de setmana per no tancar els centres fins diumenge. Informa Xevi Pujol.

19:50 Segueixen els concerts a l'avinguda Maria Cristina. FOTOS de @MartiAlbesa de l'acte final de campanya pel «sí» al referèndum a Montjuïc https://t.co/GCM0uJNC6F pic.twitter.com/1IVemJWTSX — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

19:36 Segueixen els concerts a l'avinguda Maria Cristina, que ja és gairebé plena. L'avinguda Maria Cristina ja és gairebé plena quan falta menys d'una hora per a l'inici dels parlaments polítics https://t.co/WzjsG3X4RK pic.twitter.com/3yRelrwH6q — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

19:34 Mireia Boya, Neus Munté, Albano-Dante Fachin, Xavier Trias o Irene Rigau ja són a Montjuïc. Polítics de diverses formacions ja són a Montjuïc per viure l'acte conjunt pel «sí» al referèndum https://t.co/pehxhWh8gU pic.twitter.com/xe8qrtZ02N — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

19:30 L'avinguda Maria Cristina de Barcelona, plena Foto: Martí Albesa

VÍDEO EN DIRECTE Comencen els concerts a l'acte final de campanya pel "sí" al referèndum. L'avinguda Maria Cristina, plena a vessar.

19:25 VÍDEO EN DIRECTE El sobiranisme es conjura per celebrar el referèndum en un gran acte a Montjuïc. Partits, entitats i Govern comparteixen escenari a l'avinguda Maria Cristina en el míting de final de campanya de l'1-O.



19:20 Crits de "No Votarem!" i "España unida, jamás será vencida" al míting de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat. Informa Pep Martí.

19:16 Els Mossos es persones i aixequen acta als col·legis electorals del Berguedà. L'ANC demana calma, però també que els ciutadans estiguin alerta per una "mobilització immediata". Informa Aida Morales.

19:13 Comencen els concerts a Montjuïc, que s'allargaran fins a les 20.15 h. A les 20.30 està previst que comenci l'acte https://t.co/NAiuHq5ytg pic.twitter.com/8lhyqLcpQY — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

18:52 Una vintena de pares i mares del Col·legi Lanaspa Giralt de Terrassa faran acampada la nit d'avui i la de demà. Faran àpats "d'intercanvi", on cadascú portarà un plat de casa per compartir entre tots. Ho organitza un grup de pares i no està directament vinculat amb l'AMPA. Informa Sergi Ambudio.

18:50 Normalitat als col·legis de Tarragona. La direcció de l'IES Martí i Franquès ha penjat uns cartells informant de les activitats que es faran el dia 1-O. Informa Jonathan Oca. Normalitat als col·legis de #Tarragona. L'IES Martí i Franquès penja uns cartells amb les activitats de diumenge https://t.co/E7OfLGPDHo pic.twitter.com/UropNxnGPr — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

18:46 Centenars de persones es mobilitzen a Vic per «custodiar» les escoles per l'1-O. Informa Carles Fiter.

18:42 El director d'una escola de Manresa, exlíder d'ICV, truca els Mossos per desallotjar-la. L'antic cap de llista dels ecosocialistes, Lluís Cano, ha avisat la policia davant de l'entrada de la gent al col·legi. Informa Pere Fontanals.

18:41 Mobilització a l’Escola Valldeflors de Tremp per garantir l’1-O. L’escola, seu del col·legi electoral de Tremp, s’ha omplert aquesta tarda d’activitats lúdiques per evitar que es precinti el centre de votació. Informa Jordi Ubach.

18:33 Una directora d’escola de Sabadell intenta impedir una tancada de pares i veïns. Identifiquen tres persones, una d'elles un professor, i els permeten estar fins a les sis del matí de diumenge.

18:28 Cinquanta familiars i alumnes de l'escola la Font de Manresa, advertits de desallotjament. El director del centre que ha trucat als Mossos és l'excap de llista d'ICV a les darreres eleccions municipals. Informa Pere Fontanals.

18:25 Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil es personen a l'Institut Guillem de Berguedà de Berga. L'ANC alerta de la situació a través de les xarxes i demana que tothom s'hi acosti per evitar el desallotjament.

18:23 PERFIL Romero de Tejada, el braç executor contra l'1-O que no ho volia ser. El fiscal superior del TSJC es va resistir en un principi a actuar contra el Govern, però ha acabat claudicant a les exigències de l'Estat. Informa Pep Martí.

18:22 Concentració a les portes de l'IES Antoni Martí i Franquès de Tarragona per evitar accions policials. DIRECTE Concentració a les portes de l'IES Antoni Martí i Franquès de Tarragona per evitar accions policials https://t.co/LHmGSCGUBx pic.twitter.com/Gt6h690jy4 — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

17:58 VÍDEO Els estudiants d'Olot munten el centre de vigilància electoral a l'IES La Garrotxa. Han pres la decisió després que aquesta tarda hagin decidit no ocupar l'Escola d'Art de la ciutat.

17:54 El TJSC ordena a Google que elimini l'aplicació mòbil del referèndum. També ordena a la companyia "eliminar, bloquejar o posar en funcionament futur qualsevol altra aplicació feta per [email protected] o oferta per Catalonia Voting Software".

17:49 Mobilització a les escoles per garantir l’1-O. Col·legis de tot el país s'omplen aquesta tarda d'activitats lúdiques per evitar que es precintin els centres de votació. Informa Sergi Santiago.

17:43 Una quarantena de persones es concentren a l'Escola Salarich de Vic per preparar activitats i torns en una assemblea oberta.

VÍDEO A les escoles de Vic organitzen torns de quatre hores per tenir gent sempre als col·legis https://t.co/CzxdQD10tU pic.twitter.com/d02KHS4O2n — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

17:35 Els col·legis electorals de Berga s'omplen d'activitats, concerts i tallers en la recta final del referèndum. Entitats locals i sobiranistes omplen els punts de votació d'activitat.

17:35 L'escola Cal Maiol de Sants és una de les que organitza activitats per mantenir l'edifici obert fins diumenge https://t.co/84TXcO6CYP pic.twitter.com/q3T8NISbfu — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

17:32 VÍDEO «L'únic que clarifica l'endemà de l'1-O són les urnes i les paperetes». Oriol March, redactor de Política de NacióDigital, analitza el desenvolupament de les hores prèvies al referèndum.

17:17 Els estudiants d'Olot decideixen en assemblea fer les activitats previstes al'Escola d'Art a partir de demà a l'IES Garrotxa. Els estudiants d'Olot decideixen en assemblea fer les activitats previstes al'Escola d'Art a partir de demà a l'IES Garrotxa pic.twitter.com/H8rB94gGxH — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 29 de setembre de 2017

17:00 Els municipis del Solsonès encaren la recta final del referèndum amb activitats festives i lúdiques. Solsona, Olius i Sant Llorenç programen activitats als col·legis electorals. Informa Ramon Estany.

16:59 Mares i pares de Terrassa s'organitzen per mantenir obertes les escoles fins l'1-O. Diversos centres educatius acolliran activitats familiars dia i nit fins diumenge.

16:54 ÚLTIMA HORA Carles Puigdemont votarà a Sant Julià de Ramis a les 9.30 h. La majoria de consellers votaran a les 9.

16:53 El major Josep Lluís Trapero ordena evitar l'ús de la força davant casos de "resistència passiva" als col·legis electorals. Els comandaments de la policia catalana es reuneixen per dissenyar el dispositiu del referèndum seguint principis d'"oportunitat, proporcionalitat i congruència". Informa Isaac Meler.

16:52 El Govern es querella contra el fiscal de l'Estat i el fiscal superior de Catalunya. El conseller de Justícia, Carles Mundó, denuncia la "connivència de tots els instruments de l'Estat" per "fer saltar pels aires la separació de poders" i la "vulneració de drets fonamentals". Informa Roger Tugas.

16:42 Els pares a la sortida de l'escola Miquel Martí i Pol de Sabadell organitzant torns per al cap de setmana. Els pares a la sortida de l'escola Miquel Martí i Pol de #Sabadell organitzant torns per al cap de setmana https://t.co/Gkt3IiqGgR pic.twitter.com/WW6D7BV6rB — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

16:37 «Els nostres valors són els de la nostra societat»: els Mossos prometen «pau social» l'1-O. Els comandaments de la policia catalana es reuneixen per dissenyar el dispositiu del referèndum.

16:31 El Comitè del Referèndum de Vic s'organitza en grups per anar als vuit col·legis electorals de la ciutat.

Instants abans de l'inici de la trobada, a la plaça Major de Vic Foto: Carles Fiter

16:26 CANAL MADRID Rajoy especula amb eleccions anticipades per treure rèdit de la repressió a l'1-O. Una participació massiva i sense incidents al referèndum limitaria enormement les possibilitats de Rajoy no només de culminar amb èxit l'aventura, sinó també de mantenir el PP a La Moncloa. Anàlisi de Roger Pi de Cabanyes des de la capital espanyola.

16:22 LA BRÚIXOLA de Joan Serra Carné. Totes les fotografies que Rajoy no ha aconseguit. El president espanyol ni ha pogut brandar el suport d'Angela Merkel ni ha exhibit una encaixada de mans amb Emmanuel Macron. Tampoc ha pogut fer valer cap imatge de violència per desacreditar el sobiranisme. També són protagonistes de la setmana José Manuel Maza, Carme Forcadell, Agustí Benedito i Hugh Hefner.

15:30 Arriben 33 parlamentaris i 200 personalitats internacionals per verificar l'1-O. Diplocat i l'AMI conviden representants electes i d'entitats i professionals d'arreu del món que recorreran Catalunya durant la jornada del referèndum.

14:54 L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades respon: «No es poden multar els membres de les meses». L'organisme català nega així les amenaces de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que ha advertit amb imposar sancions de fins a 300.000 euros.



14:52 El TSJC ordena a les policies locals vigilar les urnes de l'Estat. La magistrada que investiga el Govern dona instruccions perquè el material electoral no surti d'on els ajuntaments les guarden.

14:52 El govern espanyol insisteix a 48 hores de l'1-O: «No hi haurà referèndum». Ho explica Pep Martí.

14:51 Correus no reparteix «L'Eco de Sitges» per una portada favorable al «sí» al referèndum. La direcció del setmanari ha rebut la notificació aquest matí, just en el moment de començar a repartir els exemplars.

14:50 Baixes a Jutges per a la Democràcia per guardar silenci davant l'ofensiva judicial. Un grup de magistrat ha instat l'associació a manifestar-se en contra de la vulneració de drets fonamentals però el comunicat ha estat rebutjat.