El director d'una escola de Manresa, exlíder d'ICV, truca els Mossos per desallotjar-la

El director de l'escola La Font de Manresa, Lluís Cano, ha trucat els Mossos d'Esquadra per evitar que una cinquantena de persones hi entressin. Els familiars i alumnes de l'escola pretenien fer nit a l'escola i quedar-s'hi fins diumenge per garantir el referèndum i evitar el precinte del centre per part de la policia. Cano, que va ser cap de llista d'ICV a les últimes eleccions municipals, els ha advertit que havien d'abandonar el recinte perquè el centre havia de tancar.Davant de la negativa dels manifestants a marxar, Cano ha trucat als Mossos d'Esquadra per "notificar la incidència" i aquests l'han respost, segons ell mateix ha explicat, que procedirien al desallotjament de l'escola La Font. Quan la trucada als Mossos ha transcendit entre les mares i els pares que eren vora el centre, molts d'ells han decidit quedar-se a secundar l'ocupació, fins arribar a la cinquantena de persones.Segons les famílies, el director ha estat "molt correcte i cordial", però els ha fet saber que ell ha de notificar "qualsevol incidència d'aquest tipus" a la policia, ja que les seves instruccions són "tancar el centre quan finalitza la jornada". Fins i tot els ha comentat que "en unes altres circumstàncies" ell també es mobilitzaria, però que ara havia de fer la trucada per un tema de "protocol".Els Mossos d'Esquadra encara no han confirmat asi procediran al desallotjament com, segons Cano, li han assegurat a ell per telèfon. L'escola La Font, al barri de la Font dels Capellans, és un dels col·legis electoral de diumenge.

