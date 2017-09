Rivera crida a «parar el cop» entre crits de «Viva España!» i «no votarem»

L'1-O ha fet que Ciutadans torni als seus orígens més espanyolistes. Malgrat les apel·lacions a l'Espanya "moderna" i "liberal", en el míting que avui ha fet el partit taronja a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, els dirigents de C's han recuperat el seu discurs més patriòtic espanyol. És la línia que ha seguit des de la convocatòria del referèndum, i que va plasmar en la seva moció de suport a l'executiu de Mariano Rajoy, que va ser derrotada al Congrés.El líder de Ciutadans ha fet un discurs encès repetint els lemes unionistes més radicals, afirmant que "estem vivint un intent de cop i hem d'aturar-lo". Ha parlat enmig de cridòria enfervorida ("¡Viva España!") i banderes espanyoles, catalanes i europees al vent. Ha qualificat de "valents" els diputats dels eu partit al parlament per haver defensat la "llibertat" en el debat de les lleis de desconnexió. En un moment donat ha arribat a comparar el vicepresident José María Espejo, vicepresident de la cambra, amb el Gutiérrez Mellado del 23-F. Una manera no gaire subtil de comparar Carme Forcadell amb Antonio Tejero.El lider unionista s'ha posat en una posició de duresa, fins i tot respecte al govern del PP. Ha anunciat que "les receptes de l'apaivagament s'han acabat, això de dir-los als Pujol: què més voleu?, s'han acabat". Ha mostrat tot el suport al govern espanyol, ha demanat que "no llenceu el vot a la paperera", fent al·lusió a les urnes previstes aquest diumenge i fins i tot ha avisat que "demanarem a la fiscalia que investigui l'ús de nens" per part dels dirigents sobiranistes.Per Rivera, el futur de Catalunya es jugarà en unes eleccions en què s'haurà de triar entre Inés Arrimadas i Oriol Junqueras: "I el senyor Pablo Iglesias haurà d'elegir on posar la X".Aquest divendres, La Farga de l'Hospitalet de Llobregat era un crit unànime, "¡España unida jamás será vencida!", lema que convivia amb un sorprenent "No-vo-tarem!" corejat amb entusiasme i que té mots números per passar a la història dels lemes polítics. També s'ha escoltat en algun moment un "No tenim por!". Un miler de persones, molt convençudes, s'ha concentrat en el dia final de la campanya pel referèndum de l'1-O, en el qual el partit taronja no participa. Per això resultava curiós el lema escollit, "¡No nos callarán!", ja que diumenge ells no parlaran.Abans que comencessin els parlaments dels oradors, s'ha passat un breu vídeo on apareixien Jordi Pujol, Artur Mas, Antonio Baños... i Marta Ferrusola. No se sentia gaire bé, però l'aparició de Ferrusola dient "Per Catalunya es pot fer tot" ha excitat el públic. El públic congregat a l'Hospitalet era, en bona part, intercanviable amb el que sol ser habitual en els actes del PP.Una Inés Arrimadas molt populista ha animat el públic proclamant La Farga com el lloc amb més valents per metre quadrat de Catalunya, i afirmant que "tenim el cor tan gran que ens caben tres banderes, mentre la gent enarborava la senyera, la rojigualda i l'europea. Ha parlat "dels temes que preocupen la gent", com les llistes d'espera, i de les escoles que han d'ensenyar a pensar, "no què pensar"... i reclamat noves eleccions, lamentant-se que no hi hagi una llei electoral que permeti "que valgui igual un vot de l'Hospitalet que un vot a un altre lloc".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)