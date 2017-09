El TSJC ordena a Google que elimini l'aplicació mòbil del referèndum

L'aplicació del referèndum Foto: Google Play

El TSJC ha acordat dirigir un manament a Google perquè elimini del servei de Google Play l'aplicació sobre on votar el referèndum que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va publicar dimecres a Twitter. Així mateix, ordena a la companyia "eliminar, bloquejar o posar en funcionament futur qualsevol altra aplicació feta per [email protected] o oferta per Catalonia Voting Software".És per això que el tribunal faculta a la policia judicial de la Guàrdia Civil perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a fer efectiva aquesta resolució. De fet, agents de l'institut armat han retingut durant unes hores empleats de la companyia que ha desenvolupat l'app en unes oficines de Barcelona.Fonts de Google han indicat aque, en cap cas, la Guàrdia Civil ha retingut treballadors de la seva companyia ja que no tenen personal ni oficines a Barcelona.Puigdemont va anunciar que el Govern havia creat una aplicació pel referèndum dimecres. Ara per ara, encara està disponible per Android i cal actualitzar-la cada dia per rebre totes les novetats relacionades amb el referèndum. Us la podeu descarregar aquí.

