Campanya acabada i urnes a punt: el resum d'aquest divendres

L'avinguda Maria Cristina plena per seguir el míting de final de campanya de l'1-O Foto: Martí Albesa

S'ha acabat la campanya pel "sí" malgrat totes les traves de l'Estat amb un acte massiu, unitari i transversal a Montjuïc. I el Govern ha presentat les urnes (l'urna, de moment) pel referèndum de diumenge. Tot està llest, doncs, per votar. O això és el que ha garantit avui l'executiu de Carles Puigdemont. Per si de cas, i per protegir els col·legis electorals, milers de famílies s'han mobilitzat des d'aquesta tarda per impedir que els centres quedin buits i puguin ser tancat o precintats per la policia. Aquesta actuació l'han de dur a terme la policia catalana i espanyola, però caldrà veure com es concreta l'acció en el cas dels Mossos, que avui han dit que evitaran l'ús de la força davant la desobediència pacífica. Sigui com sigui, el govern espanyol segueix sense escoltar la demanda catalana i ja especula amb eleccions. Davant d'això, el Govern segueix ferm: "Diumenge, a les urnes".

