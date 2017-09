Mobilització a les escoles per garantir l'1-O

Mobilització a una escola de Sants per garantir el referèndum Foto: Martí Albesa

Mobilització a una escola de Vic. Foto: Albert Alemany

Mobilització a una escola de Vic Foto: Albert Alemany

Alguns estudiants d'Olot desisteixen d'ocupar l'Escola d'Art, que ès col·legi electoral, per no implicar les dones de la neteja pic.twitter.com/fzPIYgUxyP — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 29 de septiembre de 2017

Xocolatades, activitats esportives, nits del pijama o vídeo fòrum. Tot i la presència dels Mossos , centenars d'escoles s'han començat a omplir aquesta tarda d'activitats lúdiques per a famílies, alumnes i professorat, que s'allargaran fins al diumenge. L'objectiu? Garantir que no es precintin els punts de votació del referèndum. L'ANC i Òmnium han celebrat la iniciativa i han fet una crida a custodiar els col·legis electorals. Escoles de Barcelona, Terrassa, Vic, Olot i Solsona, entre d'altres, han programat activitats per amenitzar les dues nits que hi passaran.A Barcelona, desenes de persones han aconseguit entrar a l’escola Collaso i Gil del barri del Raval, tot i la tímida resistència que han oposat els Mossos d’Esquadra. L’actuació de la policia catalana no ha impedit que una quarantena de persones ocupessin el col·legi, que diumenge serà un centre de votació per a milers de barcelonins, però sí que ha fet que algunes persones que pensaven fer nit es quedessin fora.A l'escola de Cal Maiol de Sants, desenes de persones s'han aplegat un cop ha acabat la jornada lectiva. L'antiga escola Perú és un dels múltiples centres de Catalunya on s'estan organitzant activitats per mantenir l'edifici obert fins al diumenge. La directora de l'escola, Nanda Botinas, explica que són activitats per "defensar la democràcia i el dret a votar", i no de cap partit polític. I, si es precinta el centre? "Hi ha pla B i pla C. Fins aquí puc dir", ha afirmat Botinas en assemblea.A Terrassa, una desena de pares s'ha concentrat davant del col·legi La Roda. "Volem defensar un espai que és dels veïns, no ens el poden tancar sense motiu, i passarem la nit d'avui i la de demà fent bivac", ha explicat un membre de l'AMPA de l'escola. Hi entraran a les 18h, quan acabin les activitats extraescolars, i començaran a acampar al pati. Els pares han estat convocats per les xarxes socials. A l'escola Salarich de Vic s'ha viscut una escena similar. Una quarantena de persones s'ha concentrat a l'escola per preparar activitats i torns en una assemblea oberta.A Olot, un grup estudiants ha decidit en assemblea convertir l'IES La Garrotxa, al carretera de Ridaura, en el centre logístic i de vigilància electoral de la ciutat. A primera hora de la tarda s'havia previst ocupar el claustre de l'Escola d'Art, però no ha estat possible fer-ho, ja que el director del centre –que l'ha tancat a les tres de la tarda– els ha assegurat que "els municipals obririen a les quatre, cosa que no ha succeït”, segons han informat els representants sindicals.Tanmateix, al voltant de les cinc han obert la porta les dones de la neteja i, tot i l'intent que els estudiants han fet d'entrar-hi, finalment n'han desistit per no "implicar-les", segons han manifestat.

