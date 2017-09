Trapero ordena evitar l'ús de la força davant actes de «desobediència passiva» l'1-O

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reunit aquest divendres els comandaments del cos policial per comunicar les pautes d'actuació durant la celebració del referèndum del proper 1 d'octubre. Les ordres del màxim dirigent dels Mossos tenen com a eix principal evitar l'ús de la força per complir la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant actes de "desobediència passiva". Només permet l'"acompanyament de persones fins a l'exterior" o per "permetre obrir un passadís" pels agents.L'actuació del cos policial català el proper diumenge 1 d'octubre és un dels principals condicionats de l'èxit de la consulta vinculant sobre la independència de Catalunya. I la policia catalana, juntament amb la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, té ordres judicials de tancar els col·legis electorals , una instrucció que no ha estat ben rebuda pel cos. El document, avançat per La Vanguardia , només autoritza la coerció en el cas d'"agressions a tercers o a la pròpia policia" i sobre les persones que provoquin el conflicte, "mai de manera generalitzada". Com a màxima, estableix que cal evitar "generar un mal major que el que es tracta d'evitar". Ara bé, les pautes d'actuació donades sí que contemplen complir amb les ordres del TSJC, però d'acord amb els principis d'"oportunitat, proporcionalitat i congruència".Les instruccions de Trapero fan referència als moments previs a la jornada de votació i un cop comenci. Abans de l'1-O, els agents es limitaran a fer comprovacions en els centres de votació ubicats en locals o edificis públics, o llocs on es presti qualsevol tipus de servei públic -com estableix el TSJC. Si el lloc està obert i s'hi duen a terme activitats relacionades amb el referèndum, identificaran a les persones que hi trobin i requisaran el material de votació. En aquest punt, els Mossos ordenaran el desallotjament del centre.Tanmateix, si els agents no poden accedir a l'interior del lloc, ho comunicaran als comandaments -fent menció especial sobre la presència de menors, gent gran o altres col·lectius vulnerables- i aixecaran acta. Segons es consideri oportú des del cos, s'activaran serveis de mediació i s'enviaran més agents.L'operatiu es complica a partir de les sis del matí del diumenge 1 d'octubre. Des d'aquest moment, els Mossos tenen ordres de custodiar l'entrada dels centres tancats. Si ja troben persones, identificaran les persones que estiguin duent a terme activitats relacionades amb el referèndum. Confiscaran el material i ordenaran el desallotjament. Però si les circumstàncies del lloc ho impossibiliten o la gent desborda els agents que custodien el centre, la policia catalana té ordres per acabar fent un cordó policial que envolti el centre deixant un passadís perquè surtin les persones que ho desitgin però impedint l'entrada.

Pautes d'Actuació Dels Mossos l'1 d'Octubre de 2017 by naciodigital on Scribd

VÍDEO Els Mossos han tancat la reixa d'una escola del Raval però quaranta persones han pogut entrar https://t.co/4ZVgxIloXB pic.twitter.com/y2ghPtWeP3 — NacióPolítica (@naciopolitica) September 29, 2017

Reunió de tots els comandaments del cos al Complex Central per parlar del dispositiu d'aquest cap de setmana pic.twitter.com/eVTBsSzV9X — Mossos (@mossos) September 29, 2017

Donarem compliment als manaments judicials aplicant els ppis d'actuació q la pròpia llei preveu (oportunitat,proporcionalitat i congruència) — Mossos (@mossos) September 29, 2017

Per nosaltres no hi ha res+important q continuar garantint la seguretat de la gent i els nostres valors són els valors de la nostra societat — Mossos (@mossos) September 29, 2017

És tan important el QUÈ com el COM.Ens trobareu al carrer complint1manament judicial i mediant per facilitar el manteniment de la pau social — Mossos (@mossos) September 29, 2017

Des d'aquest divendres a la tarda, agents dels Mossos han començat a fer comprovacions i intentar tancar centres. La mobilització ciutadana però, comença a fer impossible l'actuació policial. Per exemple, en una escola del Raval, una quarantena de persones han pogut entrar malgrat la presència d'agents de seguretat ciutadana.Arran de la reunió de comandaments al complex central de Sabadell, els Mossos han mostrat el seu compromís amb la "proporcionalitat" a Twitter. "Per nosaltres no hi ha res més important que continuar garantint la seguretat de la gent i els nostres valors són els valors de la nostra societat", han piulat.Arran de la reunió dels comandaments al complex central de Sabadell per parlar del dispositiu de l'1-O, els Mossos han comunicat que "és tan important el què com el com" i que els agents estaran al carrer "complint amb el manament judicial i mediant per facilitar el manteniment de la pau social".

