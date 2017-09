«Els nostres valors són els de la nostra societat»: els Mossos prometen «pau social» l'1-O

Reunió de tots els comandaments del cos al Complex Central per parlar del dispositiu d'aquest cap de setmana pic.twitter.com/eVTBsSzV9X — Mossos (@mossos) September 29, 2017

Donarem compliment als manaments judicials aplicant els ppis d'actuació q la pròpia llei preveu (oportunitat,proporcionalitat i congruència) — Mossos (@mossos) September 29, 2017

Per nosaltres no hi ha res+important q continuar garantint la seguretat de la gent i els nostres valors són els valors de la nostra societat — Mossos (@mossos) September 29, 2017

És tan important el QUÈ com el COM.Ens trobareu al carrer complint1manament judicial i mediant per facilitar el manteniment de la pau social — Mossos (@mossos) September 29, 2017

"Per nosaltres no hi ha res més important que continuar garantint la seguretat de la gent i els nostres valors són els valors de la nostra societat". Amb aquest missatge publicat a Twitter els Mossos d'Esquadra mostren el seu compromís amb la "proporcionalitat" davant el referèndum. L'actuació del cos policial català el proper diumenge 1 d'octubre és un dels principals condicionats de l'èxit de la consulta vinculant sobre la independència de Catalunya. I la policia catalana té ordres judicials de tancar els col·legis electorals , una instrucció que no ha estat ben rebuda pel cos.Arran de la reunió dels comandaments al complex central de Sabadell per parlar del dispositiu de l'1-O, els Mossos han comunicat que "és tan important el què com el com" i que els agents estaran al carrer "complint amb el manament judicial i mediant per facilitar el manteniment de la pau social".l,l,,

