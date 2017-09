Arriben 33 parlamentaris i 200 personalitats internacionals per verificar l'1-O

Vots arribats per correu tradicional, en una jornada electoral. Foto: Adrià Costa

Nombroses personalitats d'arreu del món seran diumenge a Catalunya per veure de primera mà el desenvolupament del referèndum. Ho faran convidats per diverses organitzacions públiques, i s'uniran als 26 observadors internacionals que verificaran el bon funcionament de la jornada. En concret, Diplocat portarà una delegació de 33 diputats i eurodiputats de 17 països diferents, mentre que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha convidat unes 200 persones, entre càrrecs públics, professionals i representants d'entitats.En el cas dels parlamentaris que han arribat de la mà del Diplocat -que ja va portar representants internacionals pel 9-N i per les plebiscitàries del 27-S-, el cap de la delegació és l'exministre d'Afers Exteriors eslovè Dimitrij Rupel i la resta de membres són diputats i eurodiputats de 16 països europeus i d'Israel i de famílies polítiques molt diverses. En concret, hi haurà 6 parlamentaris del Regne Unit, 5 de Dinamarca, 4 d'Irlanda, 3 de Bèlgica, 2 de Finlàndia i 1 d'Estònia, França, Alemanya, Grècia, Islàndia, Israel, Letònia, Macedònia, Mònaco i Suècia, a més d'un basc i un gallec.Segons un comunicat de Diplocat, "alguns d'ells han expressat preocupació per la situació actual de violació de drets civils que es viu a Catalunya i han mostrat el seu desig que la jornada electoral es pugui desenvolupar sense impediments". Aquests representants es reuniran amb personalitats favorables i contràries al referèndum i el procés -aquest divendres, s'han reunit amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president català, Carles Puigdemont, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva- i diumenge recorreran Catalunya.Per altra banda, els prop de 200 convidats de l'AMI seran rebuts aquest dissabte i, entre ells, n'hi ha de procedents d’Anglaterra, Alemanya, Casamance, Suïssa, Grècia, Itàlia, Gal·les, Eslovènia, Croàcia, Lituània, Finlàndia, Dinamarca, Estònia o Quèbec. Un centenar d'ells, en tot cas, són bascos. Durant la jornada de diumenge, es distribuiran per les seus electorals de Barcelona, Girona, la Catalunya central, el Maresme, Tarragona i Lleidea, per seguir des de primera línia l'evolució de la votació.Entre els convidats, hi ha des de càrrecs municipals de diverses ciutats, representants d'institucions i entitats, o professionals liberals com professors, assessors parlamentaris i escriptors. Segons l'AMI, "el nombre de visitants internacionals mostra la gran expectació que ha despertat la celebració del referèndum". Entre aquests convidats també hi haurà representants electes de municipis que estan agermanats amb pobles i ciutats de Catalunya, on passaran la jornada de l'1-O.

