VÍDEO Espectacular acció dels agents rurals a Montserrat pel referèndum

Els agents rurals sempre hem estat al costat de tots aquells col·lectius que conviuen al territori, som servidors públics i ens devem a la gent del nostre país.



Davant dels esdeveniments que s’han donat lloc recentment a Catalunya, entre els quals hi ha la vulneració dels drets bàsics més essencials com el de reunió, expressió i manifestació. Davant de l’amenaça d’inhabilitació i sanció a més de 700 alcaldes de pobles i viles del nostre país. Davant el tancament massiu de llocs web, detenció de representants públics i escorcolls arreu del país, i davant al voluntat de l’estat espanyol de manllevar la direcció del cos de Mossos d’Esquadra al Govern de Catalunya.



Sent conscients de la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya de poder decidir lliurement el seu futur, els agents rurals volem manifestar:



El nostre més absolut rebuig a la vulneració dels drets que s’estan produint.



El nostre reconeixement als companys de Mossos d’Esquadra, comunicant-los que tenen als agents rurals, i el poble de Catalunya, al seu costat per defensar els drets i les llibertats dels seus conciutadans.



El nostre suport al govern i a la resta d’institucions perquè es pugui dur a terme el referèndum del dia 1 d’octubre.



La nostre voluntat, ferma i inequívoca, per defensar ara, i en qualsevol moment, les llibertats i el dret del poble de Catalunya per decidir el seu futur.



L’inequívoca voluntat de tranquil·litat i calma durant tota la jornada de votació del diumenge 1 d’octubre, i la seguretat que totes les catalanes que així ho vulguin, participaran pacíficament i democràticament



La democràcia no té límits, la llibertat és inapel·lable, la voluntat d’un referèndum per decidir el futur col·lectiu de tots i cadascun/a dels ciutadans/es és compartit pel 80% de la població.



Democràcia. Referèndum