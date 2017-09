Baixes a Jutges per a la Democràcia per guardar silenci davant l'ofensiva judicial

El Palau de Justícia de Barcelona. Foto: Adrià Costa

​Una quinzena de magistrats s'han donat de baixa de Jutges per a la Democràcia després que l'associació s'hagi negat a fer un comunicat denunciant la vulneració de drets en les ofensives judicials i policials que estan tenint lloc amb motiu de l'1-O.La decisió arriba després que ahir, en una reunió territorial, un grup d'associats instés l'ens a demanar a les institucions públiques el respecte "per la llibertat ideològica i d'expressió, la difusió lliure dels pensament i opinions, així com el dret de reunió i manifestació", rebutjant que aquests últims, expressant-se de forma pacífica, puguin ser considerats un delicte "sedició", amb relació a la denúncia recentment acceptada per l'Audiència Nacional espanyola."Mai s'ha de fer una aplicació extensiva del dret penal", afirmava l'escrit que finalment va ser rebutjat. El text també demanava garanties en els processos judicials, així com en les actuacions policials derivades de les causes obertes.Entre les baixes, hi ha noms destacats com Juli Solaz, magistrat de l'Audiència de Barcelona. També hi figuren Daniel Bartomeus, F. Xavier Gonzalez de Rivera, Jaume Masfarré, Joan Agustí, Joan Francesc Uria, Josep Maria Noales, Lidia Castell, Montse Figuera, Montserrat Raga, Nuria Cleries, Ramon Llena i Silvia Ventura.

