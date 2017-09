El TSJC ordena a les policies locals vigilar les urnes de l'Estat

Les urnes de les darreres eleccions espanyoles. Foto: Martí Albesa

Romeva, Junqueras i Turull amb les urnes del referèndum Foto: Govern

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas que investiga el Govern per convocar el referèndum ha ordenat a les policies locals que custodiïn les urnes de l'Estat guardades als ajuntaments perquè no puguin fer-se servir l'1-O. Amb la interlocutòria dictada aquest divendres considera "del tot oportuna" aquesta instrucció que ja va donar la Fiscalia Superior de Catalunya.El ministeri públic va sol·licitar dijous a la magistrada que mantingués la mesura. Armas "estima l'oportunitat de mantenir la custòdia del material electoral dipositat als ajuntaments", alhora que disposar que aquesta custòdia i conservació segueixi sent garantida per les respectives policies locals, instrucció que hauran de rebre a través dels Mossos.En una interlocutòria del 27 de setembre passat, la magistrada ja va ordenar als Mossos d'Esquadra, Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil que tanquessin els locals públics destinats a acollir els col·legis electorals del referèndum . També va acordar el cessament de les diligències, actuacions i instruccions dictades per la Fiscalia Superior per tal que aturés les seves investigacions sobre els preparatius del referèndum.En aquesta interlocutòria no s'esmentava cap mesura relacionada amb les urnes de titularitat estatal als ajuntaments, "al no haver-se donat compte a aquesta magistrada, a cap moment de la instrucció, que aquest material romania dipositat als ajuntaments", per la qual cosa ara, coneguda aquesta circumstància, l'estima oportuna.Mentrestant, el Govern ha presentat el dispositiu de la celebració del referèndum i fins i tot ha ensenyat una de les urnes que es faran servir, que no són les de l'Estat.

