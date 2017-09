De plàstic i amb el logo de la Generalitat: així són les urnes del referèndum

Un grup de professionals de prestigi vetllaran pels resultats i les incidències, tot i que no es farà públic fins diumenge al matí

Quan queden menys de 48 hores per al referèndum, el Govern ha comparegut al centre internacional de premsa per detallar el dispositiu electoral de l'1-O. El vicepresident Oriol Junqueras, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, han explicat que 5.343.358 catalans estan cridats a votar, i que hi haurà 2.315 col·legis electorals disposats arreu del territori, amb 5.249 meses distribuïdes en ells. "Aquest diumenge es votarà", ha indicat Turull, en la mateixa línia del que han assegurat els seus companys de Govern. Les urnes, presentades al final del l'acte, són de plàstic i amb el logo de la Generalitat.En total, 207 d'aquests col·legis estaran a Barcelona ciutat, 824 a la resta de la vegueria de Barcelona, 287 a les comarques centrals, 218 a Tarragona, 203 a Lleida, 99 a les Terres de l'Ebre, 384 a les comarques gironines, i 93 a l'Aran. En la majoria dels casos, es trobaran en centres i espais tancats, per bé que ha reconegut que en dos o tres casos es preveien situar meses en carpes en la via pública, malgrat que encara s'estan buscant alternatives.Entre els responsables de l'administració i coordinadors del dispositius hi ha mobilitzades 7.235 persones implicades, segons ha detallat el conseller de la Presidència, que ha indicat que hi haurà una sèrie de professionals "que responen amb la seva credibilitat professional, acadèmica i personal i que acreditaran el resultat electoral". Els seus noms, però, no es faran públics per evitar possibles represàlies de l'Estat, que ja va tombar la Sindicatura Electoral i van posar sancions als seus membres, en cas de persistir amb la seva tasca.Malgrat tot, els responsables del Govern no han replicat directament a l'amenaça del govern espanyol d'actuar contra els membres de les meses si usen les dades del cens, i Turull s'ha referit a una compareixença que tindrà lloc al cap d'unes hores del conseller de Justícia, Carles Mundó, sobre aquesta qüestió i altres aspectes de la legalitat. En tot cas, ha subratllat que "cap funcionari pot dir que se l'ha forçat" a res, malgrat el que es deia en un principi conforme se'ls posava en perill."Els resultats tindran tota la validesa que els pertoca", ha garantit Junqueras ja en el torn de preguntes dels periodistes. "La legitimitat no s'afebleix, sinó que es reforça en cadascuna de les dificultats que ens posen i com a societat podem superar", ha assegurat el vicepresident, també molt crític amb la resposta "desproporcionada" del govern espanyol per aturar els preparatius de l'1-O, tot i que ha assenyalat que "cada actuació no ha fet més que reforçar la voluntat de votar, l'empatia a nivell internacional i la legitimitat democràtica perquè la gent pugui votar".En tot cas, ha confiat que no es retiraran urnes ni s'impedirà físicament el dret a vot i, per tant, es podrà complir amb les previsions de la llei del referèndum, donar per vinculants els resultats i actuar amb conseqüència, segons l'opció que hagi sortit victoriosa. I encara que es tanquessin col·legis o retiressin urnes, Junqueras ha assegurat que hi ha alternatives per garantir el dret a vot i aconseguir un resultat "nítid".

